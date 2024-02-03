深圳羅湖好去處｜被香港人帶旺的蓮塘：美食小店Cafe打卡景點攻略

蓮塘，一個熟悉而又陌生的存在，自成一派的深圳「桃花源」。因為口岸的便利，香港人的熱情，它終於熱鬧起來了。



最近的蓮塘變得更熱鬧了

蓮塘，它在羅湖最低調的角落裏。曾因為出行交通不便利，還被稱作是「蓮塘國」，明明就在關內地硬生生成了遺世獨立的存在，好在現在一切都有了新的變化。

+ 13

來到蓮塘，最大的感受是很平靜。這裏沒有大的商業區域，但從衣食住到教育醫療，又完全能自給自足，自成一體。也正因為這樣，相比於羅湖其它地區的喧囂，蓮塘多了一份靜謐，像是一個隱世寶地般的存在，蓮塘就是一個適合「養老」的地方。

自從蓮塘口岸通關之後，很多香港人尤其是爺爺奶奶，都很喜歡從這兒過關。蓮塘口岸一個站就到「仙湖站」，2個站就能直達「蓮塘站」，變得更加方便。香港人出關之後，就喜歡直接在蓮塘吃喝玩樂，買買菜、喝喝茶，漸漸成為了香港人的遊玩天堂之一。

所以説，蓮塘也要被香港人帶旺了。今天，跟隨着香港人的步伐，再來好好逛一次蓮塘吧！

捕捉香港人的身影

口岸出發，都是香港人，一波接着一波，還是熟悉的穿衣打扮，一眼就能認出～

先來蓮塘口岸商業城，買買買

第一波消費先送給蓮塘口岸商業城，吃、喝、購物這裏就已經一應俱全。每個攤位，都擠滿了香港人。

帶着小拖車小揹包，開始蓮塘City Walk

人手一個小摺疊車、購物包，開始成羣結隊一起去逛街，開開心心來一場超級「大購物」。

蓮塘，也遍地是美食👇👇👇

+ 5

蓮塘的美食，放眼在整個深圳，雖然不算是最能打的，但也有它自己獨特的味道，也是蓮塘人獨有的味道。國威路、仙湖路、拗下村、蓮塘村等等組成了蓮塘人的生活區，每個角落裏都是藏龍卧虎。

1. 旺東生酒樓

承包蓮塘人的茶樓，也成為了香港人的最愛。這裏不僅抵食，更多的還是有情懷。

2. 味寶園牛雜

「最有香港老味道的牛雜」之一，開店十多年，就賣一份鐵桶牛雜，也是蓮塘人的心頭愛。

3. 螺螄粉&勁脆燒肉

不僅是螺螄粉吸引了一大批人，更多的還是門口擺着的勁脆燒肉，每一位香港人路過，都很難不心動。

4. 順德大排檔

也是開了很多年的老店，經常要排隊，他們家的招牌就是金牌桑拿雞，只要來蓮塘遊玩，就一定會推薦。

還有這些，一個不落

錯過了國威路排隊最誇張的燒餅，真的很憂傷；老貨私房客家菜裏的是正宗客家味道；粵湛雞飯店裏最有特色的是菠蘿包手撕雞。

蓮塘的美食還有很多，一天根本逛吃不完。

充滿生活氣息、人間煙火的城中村，拗下村、蓮塘村現在也多了香港人的身影。都説深圳最好吃的東西，一定藏在城中村裏。菜市場、水果店、海鮮檔口、美食一條街……每個角落裏都極其熱鬧，一個都不能錯過。

蓮塘，有着自己的咖啡街👇👇👇

+ 5

深圳人離不開早C晚A的生活，蓮塘這個隱秘的角落，自然也有着屬於自己的咖啡一條街，很小眾，卻都頗受歡迎。

1. 喘口氣·咖啡·精釀

蓮塘咖啡廳TOP1，自然是不能錯過的。門店不大，卻十分舒適愜意，點一杯香草莢字Combo，美式×拿鐵，一款豆子，兩種風味。

2. 尤加利咖啡館

藏在工業區的尤加利咖啡館開了4年，算是蓮塘的咖啡「老店」。濃郁的藝術氣息，温馨愜意，還有一隻大金毛。來一款招牌「伯爵紅茶千層」搭配咖啡，剛剛好。

3. 時光裏&心水咖啡

還有時光裏咖啡館、心水咖啡、當天跑空的綠門頭甜品研究所……從國威路開始，一條街有好幾家咖啡館，滿足了蓮塘的咖啡星人，也讓很多人特地前往打卡。

深圳知名景點，就在家門口👇👇👇

+ 6

用「上有仙氣，下有煙火」來形容蓮塘，其實一點都不過分。

深圳最知名的景點仙湖植物園、弘法寺、梧桐山就在家門口，蓮塘人不僅被群山綠水環繞，還有着旺盛香火的加持，這裏就像是一塊風水寶地，每一口呼吸都是滿滿的負離子，清新自然，還夾雜着「仙氣」，別提有多安逸了。

每逢節假日這裏就擠滿了人，讓本是安逸的蓮塘多了難得的熱鬧。

1. 去仙湖植物園，感受自然

依山傍水的仙湖植物園，也是深圳人百逛不厭的後花園，園區內栽種了上千種植物，還有許多珍稀品種，逛上一圈絕對能大飽眼福。

園內有十幾處景點，一年四季都有不同的美景，春賞花、夏賞荷，秋冬落羽杉……要想全部逛完，還得花上個大半天。最近，園區裏的落羽杉林終於紅了，美到極致，也吸引了很多深圳人和香港人前往打卡，今年還沒看的不要錯過了哦。

2. 去弘法寺，虔誠祈福

深圳香火最旺盛的寺廟——弘法寺，就在仙湖植物園裏頭，也是一塊神仙寶地。

不管是求學業、祈平安，還是接財運，每當初一十五和逢年過節，一大半的深圳人都聚於此地，都會來這奉香禮佛、開光佛卡。這裏也是被神明庇佑的地方，一進入到這裏就能讓心平靜下來；當你有煩惱的時候，來這裏抄經書、吃齋飯、喝喝茶，亦或是安靜地放空，也是個不錯的選擇。

3. 去梧桐山，登高望遠

小梧桐的登山道——登雲道，也在蓮塘；梧桐山的正門，最終也落在蓮塘，以後去爬梧桐山更方便了。登雲道沿仙湖的山脊而上，是比較適合新手的登山路線，上到山頂之後，一覽眾山小，能夠俯瞰整個深圳。

當然，在山腳下，梧桐山上的深圳電視塔，這也是不少朋友來蓮塘必須打卡拍照的小景點。

再一次，好好地逛逛蓮塘

深圳這些年一直在發展，蓮塘也有在變着。

但這裏獨有的老區氣息、招牌地標，還有陪伴成長的小區學校，還是和十幾年前那樣。每一條路，每一條小巷子裏，都仍然充滿着熟悉的味道。

或許是因為深圳知名景點，皆在此地，吸引了很多人來遊玩；又或許是因為大批的香港人的湧入，讓這裏變得更為熱鬧。

但奇妙的是，專屬於蓮塘的那份「仙氣」和「隱世感」，從未打破。不管怎麼樣，蓮塘還藏有很多驚喜的一面，還未深刻去探索的一面。想必是時候，再好好逛一次蓮塘了。

香港人：「今天也是滿載而歸的一天～」

【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】