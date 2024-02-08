港人廣州辦年貨買乜？店家：婆婆豪買7盒盆菜，話要初一食到初七

今年是新冠疫情後，中港通關的第一個春節，港人北上熱潮不只在深圳，亦有不少港人會選擇廣州知名的年貨街。作為全球知名的年貨批發市集，記者2月6日實地走訪廣州一德街，發現年三十將近，不少新年掛飾、海味和盆菜也開始「大平賣」，大街上仍有不少人潮。



有老闆透露，今年明顯感受到特別多港人北上辦年貨，無論是坐旅遊巴，抑或直接開車北上的港人都有，置辦的年貨也很多元化，除了一般的新年掛飾、揮春外，亦有不少港人買乾貨例如鮑魚、瑤柱、蠔豉等，甚至連預製盆菜也應價格低廉而備受青睞。另有店家透露，1月初有不少坐旅遊巴到廣州遊玩的港人買盆菜回家，更有婆婆特別坐旅遊巴到廣州，大手筆一人買了七盒，「說要跟老公兩個人，年初一食到年初七」。



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有賣海味的商家則稱，今年香港來的人好多，「老嘅後生嘅都有，老嘅嗰班一早喺呢度搭大巴，幾十人一落嚟好似打仗咁樣，因為呢邊平」，除了門店來了很多香港客，「我們都寄好多落去（ 香港），一櫃一櫃。」



廣州一德路年貨批發市場 疫情後迎港客「他們是最遲的一批」

據介紹，廣州一德路不只是廣州人辦年貨重要市場，也是不少星馬泰、港台商人批發年貨的地方，一德路上有食品、家品市場，批發及零售都有，新年裝飾品也很多，揮春，文具和禮品一應俱全，此外，更有幾個大型海味乾貨批發市場，提供上百種海味批發、燕窩、乾果食品。

賣揮春、掛飾的店家透露，廣州一德街作為知名年貨春節市場，去年11月、12月開始，新加坡、馬來西亞、台灣甚至泰國的商人都會先來批貨，「因為他們批貨要走海運，要等一個月」，香港人因為鄰近深圳，所以相對來得遲一點，1月初來置辦年貨，「當時貨還比較齊，現在很多都已經缺貨了。」

店家分享，來到廣州辦年貨的港人有老有少，年紀大的一般會坐旅遊車來回，年輕人多選擇搭高鐵或開車，「如果購買量大的話，也會直接寄快遞，我們批發年貨送到青衣、旺角都有。」

據了解，早在12月就有港人自駕北上到廣州拿貨，打算到香港年宵花市上擺賣，因為在香港一隻玩偶批發價可能七八十元，廣州入貨便宜一半。此外，用來裝飾假的盆花擺飾也有價格優勢，有店家透露，有港人稱假的盆花擺飾在廣州買比香港便宜三分之二，「香港要300多，廣州只要100多元。」

此外，用來裝飾假的盆花擺飾也有價格優勢，有店家透露，有港人稱假的盆花擺飾在廣州買比香港便宜三分之二，「香港要300多，廣州只要100多元。」（歐嘉樂攝）

港人坐大巴車辦年貨「好似打仗咁樣」：預製盆菜、海味都受歡迎

值得關注的是，預製盆菜也大受港人歡迎。據介紹，「預製菜」即是針對家宴大菜製菜程序繁雜特點，運用現代標準化流水作業，對菜品原料進行前期準備工作，簡化製作步驟，經過衞科學包裝，再通過加熱或蒸炒等方式，就能直接食用的便捷菜品。不少商家主打通過預製菜，30分鐘便能張羅一枱年夜飯，「預製盆菜」也可以加熱即食。

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廣州一德路上的「預製盆菜」也主打加熱即食，並包裝成手可以拎起的精美禮盒。2-4人份量的盆菜230元／盒（人民幣，下同），因年三十將到開始推出買一送一的促銷，價格低廉，吸引不少港人購買，有商家透露有婆婆豪買七盒，亦有港人秉著嘗試預製菜的心買一盒回家體驗。

海味部分，店家表示，因為價格比香港便宜許多，「鮑魚、花膠、瑤柱、蠔豉等都很受歡迎，像是廣東湛江的瑤柱我們這裏賣130元/一斤，很多港人拉回去的」，店家強調，只要是自用的話過關都不是問題，「呢啲都係合法合規，唔係違禁品嚟嘅」，不過他也提醒有毒的、受國家保護的食材和乾貨不能帶過關。

記者觀察發現，一德街比起深圳筍崗價格未見優勢，不過勝在選擇較多元。年關將至，不少商品也開始「大平賣」，以利是封為例，10蚊就有5盒（1盒約有15-20個），價錢十分實惠。

廣州一德路年貨批發市場

地址：廣州市越秀區一德路

交通：搭乘廣州地鐵6號線一德路站或是2號線海珠廣場站下車往西過馬路

