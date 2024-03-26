乘風《周處除三害》熱映　公安部整治邪教　揭破非法靈修活動數據

台灣電影《周處除三害》引起內地輿論對非法靈修活動的重視，公安部25日公布數據稱，2018年以來偵破77起靈修相關重點案件，收繳違法所得超過2億1700萬元（人民幣，下同。



受訪學者分析，目前較低迷的社會氛圍，可能讓邪教乘虛而入，官方必須把這類苗頭抑制在萌芽狀態。

《周處除三害》三月在內地上映後爆紅，帶動網絡有關邪教問題的討論。公安部趁著輿論勢頭，公布2018年以來與非法靈修活動相關的案件數據，並強調將持續對這類活動「保持嚴打高壓態勢」。

根據中國警察網發布的資料，2018年以來，全國公安機關共偵破77起借「靈修」等旗號從事非法培訓活動的重點案件，刑事處理269人，收繳違法所得2億1700萬元餘元。

被查處的機構包括一批打著心靈療癒、激發潛能、外星文明、能量改命等旗號，從事非法培訓活動的靈修類組織。出現這類組織的地點包括廣東、陝西、江蘇、福建、雲南，以及山東。被查處的組織有不少偽裝成一般公司，比如被列為案例的佛山恩多恩心理諮詢有限公司和西安拉比天堂企業管理諮詢有限公司。

盜用心理學成功學 與科技概念編造課程

公安部有關部門負責人在說明這些非法組織的幹案手法時指出，靈修類非法培訓活動盜用心理學、成功學和現代科技概念，編造設計課程，宣揚通過所謂靈性修煉，與神交流、塑造靈魂、提升靈性、蛻變生命、開發潛能、增財治病等歪理邪說。

這些組織透過封閉培訓，採用切斷外界聯繫、催眠洗腦、心理暗示等方式實施精神控制。同時，以加盟、分銷、進階乃至傳銷等手法發展人員，聚斂巨額錢財。有的非法培訓活動還對學員實施非法拘禁、強姦、猥褻等人身侵害。

在電影《周處除三害》中，惡人「牛頭」林祿和搖身一變為靈修團體的「尊者」，洗腦無數信徒。（電影周處除三害官方微博）

2014年山東省招遠市的全能神邪教成員故意殺人案一度引發社會對邪教的極大關注，內地官方隨後大幅提高對邪教打擊力度。在多年的高壓執法下，邪教組織過去幾年較為沉寂。

但中國反邪教網3月中旬發文稱，一種性質隱蔽、週期短暫、獲利高昂的靈修組織近年在內地各地蔓延。

去年較大的一宗案件是前記者鄧海鵬創辦的培訓機構。他以靈魂塑造為由，對學員進行精神控制，再以傳銷、加盟、進階等現代行銷模式從中獲利。廈門市警方2022年6月成立專案組，並在四個多月的偵察後抓捕46名涉案人。

學者：苗頭須抑制在萌芽狀態

該培訓機構所涉被害人遍及全國20多個省30多個地市的3600餘人，其中還包括多名未成年人，詐騙金額高達1100多萬元。

北京師範大學政府管理研究院院長唐任伍接受《聯合早報》採訪時分析，邪教問題過去幾年控制得較好，只有一些零星的案例，主要出現在農村地區。但中國目前處於一種特殊時期，經濟低迷使社會層面出現一些怨氣，尤其是社會底層。這種社會氛圍可能加強邪教對一些人的吸引力。

他說：「公安部的通知非常及時，重點是必須把這類苗頭抑制在萌芽狀態。」

本文獲《聯合早報》授權刊載。

