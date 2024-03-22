周處除三害｜台灣禁帶熱情果探監惹陸網熱議　一條件下原來會爆炸

由香港導演執導的台灣電影《周處除三害》橫掃中國大陸票房，除了主角原型人物、精彩情節之外，觀眾也對台灣的死刑、探監話題討論不斷。由於兩岸坐牢規定大不同，劇中演員提及「現在監獄規定真麻煩，湯、冷凍食品、椰子等都不能送，但熱情果不行真的很奇怪，熱情果（又稱百香果）怎麼殺人呢？」，這段台詞直接考倒大陸網友。



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根據台灣法務部矯正署台中監獄官網顯示，若要送入飲食予收容人，水果經切開或剝殼開後檢查可准予送入，但有殼類水果如椰子、熱情果等皆拒收。

為什麼探監不能帶熱情果？大陸網友陸續在社群發文詢問，「我知道拉鍊可以變成繩索、筆可以變成匕首、凍帶魚都可以當冷兵器，熱情果能幹嘛？」

大家紛紛笑說「熱情果有時會酸死人」、「因為不能讓犯人喝到熱情果雙響炮（指手搖飲）」，內行網友解答「熱情果未熟的時候很硬，可以作為武器。另外熱情果的味道對於警犬有屏蔽的作用，可以運毒」。

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網友對照劇情順藤摸瓜，「導演想隱晦他有販毒」、「對應了香港仔販毒」。

大陸一名徐律師也說明，「咱們這邊監獄不讓帶吃的，這一點跟台灣監獄有所區別」，因為食物能藏匿的貓膩更多，大家都以為熱情果是軟軟的一股水，但那須是成熟的熱情果，未成熟的熱情果外殼比核桃殼還硬，綁木棍上或綁繩子上掄起來，「完全能把一個人砸暈」。

此外，果香能掩蓋異味，若遇到熱情果掏空內藏毒品，沒有緝毒犬是聞不出來的，人類只會聞到一股香味。還有另一個原因，熱情果遇熱發酵會爆炸，對人也會造成傷害。

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