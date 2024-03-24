周處除三害｜陳桂林排骨便當爆紅！熱量高過Ｍ記套餐！減負擔5招

電影《周處除三害》在中國大陸掀起熱潮，就連阮經天開場吃的排骨便當也跟著暴紅！對此，台灣營養師高敏敏提醒，大家買便當前先看看熱量到底多少，為此，她也分享5招便當健康吃的方法給大家。



對此，台灣高敏敏營養師也在Facebook發文表示，沒想到大陸網友都在查陳桂林吃的便當是哪一家，甚至還分成「排骨派」、「雞腿派」，不過，還是要提醒大家買便當之前，先來看看熱量差多少：

一份菜飯便當約550kcal

＋炸排骨375kcal= 925kcal

＋紅燒排骨255kcal= 805kcal

＋炸雞腿260kcal= 810kcal

＋滷雞腿150kcal= 700kcal



5族群必吃營養素（按圖看清👇👇👇）

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高敏敏指出，光一個排骨便當的熱量就已經超過一份麥當勞漢堡套餐了，也可以發現，有裹粉炸過的主食熱量也相對的較高，主要是因為外層都會再裹上一層粉、裹滿粉，再整個拿去油炸，所以熱量自然會比原本高出2倍以上，且油炸物也對身體危害很大：

1. 易血管硬化

蛋白質經過高溫油炸後，除了營養會被破壞、維生素礦物質都會流失，還易形成「醣化蛋白質」，容易讓人體內的血管硬化。

2. 恐致癌

高脂肪食物加上食物經過高溫油炸後，會產生「多環芳香化合物」等易致癌危險因子。

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3. 易中風

高血脂+高鈉量容易堵塞、收縮血管，引發中風。

4. 增加腎臟負擔

肉品醃過+灑滿調味料鈉含量過高，會增加身體負擔。

5. 易發胖

外層裹滿粉再經過油炸，熱量會比原本的肉高出2-5倍。

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為此，高敏敏也整理了以下減少負擔的方法：

1. 主食選清蒸、汆燙、清燉、滷：減少熱量攝取，負擔更少。

2. 白飯少一點：便當餐盒通常會把白飯壓的扎實一點，所以不知不覺就會攝取過多，建議可以少一點白飯，換成燕麥、根莖類食物或是蔬菜。

3. 不要淋滷汁：滷汁通常都高鹽、高鈉，多吃無益。

4. 炸物可去皮：因為食材本身已醃製過，本身就很香很美味了，把高熱量的部分去除，依然可以享用到美味的料理。

5. 配菜多選蔬菜類：例如炒菠菜、燙椰菜等等，避免醃漬品、加工食品，增加膳食纖維的攝取，幫助排便。

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