暌違9年！「習馬二會」擬10日下午登場　地點、安排方式全曝光

各界矚目的「習馬二會」擬明（10）日下午登場。據了解，隨團台媒9日傍晚接獲通知，10日14點45分至人民大會堂北門集合，中午之前要做2次核酸。預計「習馬二會」結束後，習近平將設晚宴款待馬英九。



綜合《聯合報》、《中時新聞網》等台媒報道，馬英九訪陸行程進入尾聲，壓軸大戲「習馬二會」終於官宣。據悉一眾隨團台媒9日傍晚接獲手機簡訊，請記者10日上午7點和11點，到馬英九一行下榻的中國大飯店做核酸檢測，並發放採訪證。從馬英九4月1日抵達中國大陸以來，隨團台媒已做了2次核酸。

報道表示，簡訊請媒體記者10日14時45分至人民大會堂北門集合參加採訪。但簡訊中沒有清楚寫出「習馬二會」。會見結束後，預計習近平將設晚宴款待馬英九。

習馬會於2015年11月7日在新加坡舉行，當時兩岸執政當局以求同存異的精神，為兩岸關係寫下歷史新頁。（台灣總統府供圖）

在9日的簡訊通知前，北京官方工作人員已在8日下午，緊急請媒體統計採訪所需攜帶的器材清單，包括手機、電腦、相機、攝影機、閃光燈、電池等，也提醒不能帶行動電源。這樣門禁森嚴的地方，北京只有人民大會堂。至於在福建廳還是台灣廳會見，下午就可揭曉答案。

2015年11月7日下午，兩岸迎來歷史性一刻，據悉是由台灣方面的智庫促成。圖為馬英九在習馬會閉門會談後出席新聞發布會。（VCG）

馬英九一行10日上午預計將參訪中國空間技術研究院，但這家機構涉及太空機密，並沒有安排媒體採訪。

馬英九在總統任內，與國家主席習近平在2015年11月7日曾於新加坡進行「兩岸領導人會面」，此後台灣政黨輪替，兩岸關係在經歷短暫的冷淡後急轉直下。如今馬英九卸任將近八年，將是第二度與習近平會面。