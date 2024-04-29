廣東珠江流域東江發生2024年第1號洪水 水利部門啟動Ⅳ級應急響應
撰文：鄭寧
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4月7日，珠江流域北江發生百年一遇特大洪水「北江2024年第1號洪水」。
再受強降雨影響，2024年4月28日20時55分，珠江流域東江幹流博羅水文站（廣東惠州）流量漲至7000立方米每秒，依據水利部《全國主要江河洪水編號規定》，編號為「東江2024年第1號洪水」。
據新京報報道，國家防總副總指揮、水利部部長李國英要求全力做好珠江流域暴雨洪水防禦工作。
水利部維持洪水防禦Ⅳ級應急響應，強化會商研判，進一步指導督促廣東省科學調度東江新豐江、楓樹壩、白盆珠等骨幹水庫，強化中小水庫、病險水庫、在建工程安全度汛措施，重點抓好強降雨可能引發的山洪災害和中小河流洪水防範工作。水利部珠江水利委員會、廣東省水利廳均啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應，積極應對東江2024年第1號洪水。
目前，水利部派出的工作組仍在一線指導暴雨洪水防禦工作。
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