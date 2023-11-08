全球唯一延緩1型糖尿病發病藥物TZIELD亮相進博會

11月5日至10日，第六屆進博會在上海舉行。

全球首個且唯一獲美國食品藥品監督管理局（FDA）批准用於延緩1型糖尿病發病的藥物TZIELD亮相進博會，是繼胰島素問世百年以來，1型糖尿病治療領域中又一重大突破。



1型糖尿病是一種由於產生胰島素的胰島β細胞遭到自身免疫系統破壞，從而影響人體自身調節血糖水平的能力受到影響的慢性自身免疫性疾病。

目前，中國每年新發1型糖尿病患者超一萬宗，好發於兒童及青少年，中國兒童和青少年1型糖尿病絕對患者人數居世界第4位。

由於1型糖尿病患者發病年齡小，在日常血糖控制、自我疾病管理、心理調適等方面存在巨大挑戰，甚至在一定程度上影響患者長期壽命。有研究顯示，10歲前確診的患者預期壽命減少16年，20歲後發病的患者預期壽命減少10年。

全球唯一延緩1型糖尿病發病的創新藥TZIELD在第六屆進博會「亞洲首秀」。（澎湃新聞／參展商）

參展方賽諾菲工作人員表示，過去100年，1型糖尿病患者主要依靠注射胰島素或胰島素泵來維持生命。TZIELD的出現，填補了1型糖尿病領域延緩疾病發病的治療空白。

TZIELD是一種CD3靶向的單克隆抗體，是全球首個且唯一一個可用於自身免疫性1型糖尿病的疾病修飾療法。2022年11月已經獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）批准，適用於延緩成人和8歲及以上兒童1型糖尿病患者從2期進展為3期。

根據二期臨床試驗的長期隨訪結果顯示，與安慰劑組相比，持續14天使用TZIELD治療，能將1型糖尿病的發病時間平均延遲近3年。三期臨床試驗研究數據顯示，TZIELD有潛力延緩1型糖尿病的疾病進展。

工作人員透露，由國際糖尿病聯盟、國際兒童和青少年糖尿病協會和賽諾菲共同發起的全球公益項目「學校兒童與糖尿病」將來會被引入中國。該項目以校園健康教育為依托，一方面幫助兒童及青少年樹立良好的生活習慣預防2型糖尿病，同時也為1型糖尿病患兒提供更好的校園環境支持。