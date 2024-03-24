浙江男食3隻生蠔嘔到入ICU　血糖超標7倍　竟與8年前的｢禍根｣有關

浙江寧波市36歲的應先生（化名），早前與家人到廣州旅遊並享用包括生蠔等海鮮燒烤，但他吃完未過一小時就開始嘔吐，最後更被送入深切治療部（ICU）。

醫生原本診斷他為胃腸炎，再檢查後才確定為糖尿病酮症酸中毒。原來，應先生8年前患上糖尿病，但一直恃住自己年輕且沒有症狀便沒有在意，導致糖化血紅蛋白超標。因此，醫生判斷應先生是在急性胃腸炎的應激下，導致糖尿病酮症酸中毒。



據介紹，醫生起初判斷應先生是食物導致的胃腸炎，誰知後來又引發一系列嚴重的反應。完善檢查後，應先生被診斷為糖尿病酮症酸中毒，血糖高達55mmol/l（正常值小於7.8mmol/L）。

通過胰島素治療、補充液體等，應先生的酮症酸中毒有所好轉。不過，醫生次日發現他的肌鈣蛋白升高達26.51μg/L（正常範圍＜0.0342ug/l），懷疑他有急性心肌梗死或心肌炎的可能性，病情較為危急。

隨後，應先生被轉到寧波市醫療中心李惠利醫院急診科。ICU、心內科、內分泌科等多學科專家仔細查看病情，完善檢查後，判斷應先生的肌鈣蛋白高應該是酮症酸中毒所致，排除心肌梗死和心肌炎的可能性。

經過控制血糖，糾正酮症酸中毒，應先生終於在接受2個星期的治療康覆出院。

經過控制血糖，糾正酮症酸中毒，應先生接受兩星期的治療後康覆出院。（微信公眾號＠寧波市醫療中心李惠利醫院）

值得一提的是，應先生一家當時吃用同一盆生蠔，卻只有他被送入深切治療部。究其原因，原來是8年前埋下的「禍根」。

內分泌科醫生在詢問病史中得知，應先生在8年前患上糖尿病，接受胰島素注射治療。由於早期糖尿病症狀不明顯，應先生自覺沒有症狀而且還年輕，就沒放心上，甚至一年測血糖的次數屈指可數，認為已經有注射胰島素，應該高枕無憂。

醫生表示，胰島素的劑量是根據血糖水平調整，胰島素劑量過大會導致低血糖，過小則會致使血糖控制不理想，而應先生控制血糖是「跟著感覺走」，實際上血糖控制並不理想。

寧波市醫療中心李惠利醫院。（築醫台）

醫生介紹，糖化血紅蛋白反映近3個月的人體血糖水平，如應先生般的年輕患者，理想數值是7%以內，但他住院時的糖化血紅蛋白達到11%。因此，醫生推斷應先生平時的血糖控制並未達標。在急性胃腸炎的應激下，導致糖尿病酮症酸中毒。

醫生提醒，糖尿病是一種慢性病，自我監測做得好不好和疾病控制效果密切相關，糖尿病的治療需要醫生和患者合力，患者要定期做好血糖監測，根據醫囑用藥，保持良好的飲食習慣以及多做運動。