國鐵2023結束虧損淨利潤超33億　惟僅6條高鐵線路盈利

據《新浪財經》報道，常年虧損的中國高鐵，於2023年剛剛扭虧為盈，但僅有6條高鐵線路盈利。



去年全國鐵路完成固定資產投資7645億元（人民幣，下同），同比增長7.5%，成為2021年以來，也是十四五以來鐵路投資規模完成最多的一年。與之相對的是2023年國鐵集團總收入完成1.25萬億元，同比增長10.62%。凈利潤由負轉正，且首次突破30億元大關，達到33.04億元。

國鐵2023年扭虧為盈。（新浪新聞）

據悉，今年五一期間，內地全社會跨區域人員流動量達135846.27萬人次，其中鐵路客運量為9176.5萬人次，日均1835.3萬人次，相比於2019年同期增長23.3%。不僅是五一，清明、春節，出行人數都屢創新高。

但據官方數據顯示，截至2023年底，中國高鐵營業里程共計4.5萬公里，盈利的里程卻僅為2300公里，占全部里程的6%，具體為京滬、京津、滬杭、滬寧、寧杭、廣深港高鐵線。

中國盈利高鐵僅6條，包括京滬、廣深港等線路。（新浪新聞）

這些線路占據地理優勢，多數集中在東部的發達地區，人流量大，需求多。如京滬高鐵縱貫北京、天津、上海三個直轄市，途徑河北、山東、安徽、江蘇四省，連接環渤海和長江三角洲兩大經濟區，在這中間人口達千萬的城市就有6座，經濟總量達萬億級的城市就有10座。廣深更是連接廣州和深圳，聯動珠三角地區。