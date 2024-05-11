五月天假唱風波事隔5個多月　調查結果終公布：未發現違法行為

去年底，台灣知名樂團五月天在大陸捲入「演唱會假唱」風波，甚至傳出被迫政治表態。事隔5個多月，調查結果公布，內媒周六（11日）報道，上海市文化稽查熱線工作人員答覆稱「經核查未發現違法行為」。



據《揚子晚報》報道，4月25日，記者就「此前五月天上海演唱會被質疑假唱的事情是否有調查結果了」致電上海市文化稽查熱線。日前，工作人員答覆：「2023年11月上海五月天演唱會舉辦期間，上海市文旅局執法總隊經安排執法人員對該演唱會現場監管，經核查未發現您舉報所涉及的違法行為。」

去年11月，五月天在上海體育場連開8場演唱會。然而，嗶哩嗶哩（bilibili，簡稱B站）博主「麥田農夫」指出，經對五月天在上海演唱會的現場音源鑒定，發現12首歌曲中近一半為假唱歌曲。事件引起軒然大波。

而向中消協舉報五月天演唱會假唱的音樂博主「聲理學」發文表示，關於此次風波，他絕沒有收過任何一個平台任何一個公司任何一分錢，更稱如果他說了假話，歡迎各位舉證評論，「我都願意按所謂我收的錢『三倍賠償』」。

事後，五月天上海演唱會的原始影片、音頻被提交至上海市文化和旅遊局執法總隊。去年12月4日，五月天的經紀公司「相信音樂」發表聲明強調，五月天在巡迴演出中不存在任何假唱行為，並表示積極配合相關執法部門開展調查工作，「相信相關部門會給我們一個公正的結果以正視聽」。

主唱陳信宏（阿信）亦曾就事件發文回應稱，「每次的嘶吼，每一場，每一聲，都來自於我依賴了24年的嗓子。除了真唱，否則沒有其他感動你的方式」。

五月天阿信被指在上海演唱會中假唱。（影片截圖）

到了今年4月24日，五月天宣布25週年巡迴演唱會「回到那一天」，將自5月中下旬至6月在北京國家體育場鳥巢舉行。消息公布後立刻在內地社群平台上引起熱議，「五月天假唱風波調查近5個月沒結果」的詞條迅速沖上微博熱搜。

此前，北京市文化和旅遊局相關工作人員回應稱，「假唱事件」未有任何結論，所以他們是依法審批。北京市相關執法部門相關工作人員亦回覆稱，北京場演唱會會派工作人員到現場監管。

報道指，雖然受到假唱風波衝擊，但票務表現沒有受到太大影響，五月天鳥巢演唱會十場同時開票，截至目前已經全部售罄。