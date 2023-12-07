五月天後周杰倫再遭批　福州巡演提前半年賣飛　網民：吃相太難看

近期，台灣組合五月天演唱會假唱事件在內地沸沸揚揚，引發眾多樂迷不滿。

然而一波未平，一波又起。2024年5月16日至19日期間將在福州舉行「嘉年華」世界巡迴演唱會的周杰倫，因提前半年售賣門票及購票規則等問題，遭到粉絲質疑，甚至有網民批評「吃相太難看」。



有多名網民發帖稱，周杰倫福州站演唱會提前半年就開始預售，且開啟預售48小時後，退票將收取訂單價格30%的手續費。

據悉，周杰倫2024年福州站演唱會將於2023年12月9日開始搶票，看台票價為500-1200元不等，內場價則為1600-2000元不等。目前，已有70.8萬人對這場演唱會標記為「想看」，數據還在不斷上漲。

以2024年5月16日場為例，預售開始時間為2023年12月9日10點。退票規則寫明：購票2日內，可無條件退票；2日後及演唱會前一周內退票，將收取訂單價格30%手續費；2024年5月9日10點後將不再接受任何理由退票申請。

不少網民對該場演出的購票和退票規則提出質疑。有網民認為，提前半年收取門票費用，金額巨大，並不合理；也有人認為無法預判半年後是否會因為其他安排影響觀演行程，所以退票手續費30%是否過高。

網民睇法：



「主辦方吃相太難看，提前半年賣就算了，這退票規則真把人看笑了」

「主辦方準備靠手續費過年嗎」

「最低票價500，1200也只能坐看台，這個價格有點離譜了吧。」

「管管平台吧，有些歌手平台扣50到80%的，歌手就是唱歌的手續費進不到歌手荷包裡的」



對此，主辦方福建省中視傳播有限公司回應表示，「主辦方沒有票，票全在平台，（手續費）都是平台扣，跟主辦方沒有關係」，不過已關注到網民意見。售票平台大麥官方客服則稱：「每個項目都有自己的購票規則、退款規則。手續費是多方最終確認的結果，下單成功之後，具體以購票規則、退款規則為準」。

值得注意的是，周杰倫演唱會遭粉絲詬病已非首次。2022年末，周杰倫在新加坡舉辦時隔3年後的首場線下演唱會時，就因演出時間短、助唱嘉賓過多、魔術表演多，以及唱歌忘詞降調等敷衍態度，遭到樂迷批評。

此次再生風波，有網民表示，「周杰倫演唱會最沒啥意思，自己唱一首，嘉賓唱兩首，期間還夾雜莫名其妙的演奏，各種拖時間，到點收場。」還有人稱，「唱的都是以前的沒啥聽的還不如聽手機」。

不過仍有粉絲力挺周杰倫，認為是平台和主辦方的問題，不應該連累藝人：

「好好整治一下主辦單位和大麥平台」

「大麥平台很惡心的，都是互相勾結抬高票價」

「 福州站跟周傑倫沒關係哈，周杰倫只負責演出，去找大麥貓眼和福州主辦」

「主辦單位的事情就別讓傑倫背鍋了！畢竟一般人也不太了解演唱會主辦單位的分工，傑倫沒惹任何人」

