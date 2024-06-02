牛排不如豬排貴　內地牛肉價格「大跳水」　商家：多年未見

近幾個月以來，內地牛肉價格「大跳水」，過去上好的牛腱一斤（500g）需要百元人民幣（下同）左右，而現在僅需幾十元。

據中國農業農村部監測數據顯示，4月份，全國集貿市場牛肉平均價格為每公斤76.36元，比1月份的每公斤80.41元下跌5%。剛進入5月，牛肉價又開啟下跌模式，目前全國牛肉均價在65.12元/公斤，相比「五一」假期前普遍下跌超10%，降幅在6~7元/公斤。最新監測，截至5月31日14時全國農產品批發市場牛肉平均價格61.81元/公斤。



綜合內媒報道，在山東濟南蔬菜批發市場內的一家牛肉店老闆表示，牛肉降價已有一段時間，「我們店內最便宜的牛肉是每斤29.9元，沒降價之前價格是每斤38元。」他表示，自己從十幾歲起便開始雖父母接觸這一行業，從來沒有見過像最近這樣的牛肉降價現象，「往年也有過降價的情況，但沒有像今年這樣時間長、幅度大。」

該市場內的另一家牛羊肉店老闆亦稱，他們銷售的牛肉價格也出現了「大跳水」現象，「原來每斤賣36到37塊錢，現在每斤價格為28塊錢，不分部位。」

內媒報道稱，該市場的牛肉價格甚至與豬肉價格持平，基本在每斤28元上下。價格下跌，帶動銷量上漲。有濟南市民專門到該市場來買牛肉，「我聽說這邊市場牛肉降價，特地跑過來買的。」還有門店老闆表示，「降價一個多月了，有很多人打電話提前預訂牛肉，銷量比之前多了一倍。」

除了山東，浙江杭州亦有檔口老闆介紹，鮮牛肉從今年春節過後就開始降價，這半年來整體價格是往下走的。譬如「吊龍肉」過去每斤六七十元，現在只賣五十多元；「金錢腱」之前是每斤七十多元，現在才六十元，「今年牛排價格都不如豬排貴了。」

內地牛肉價格暴跌，幾乎與豬肉價格持平。（海報新聞）

牛肉價格「跳水」導致養牛人只能賠錢養牛。報道稱，農村的養殖戶中很多人將牛賣掉改為去外地打工。有牛肉店主分析稱，「進口牛肉沖擊國內市場以後，都在打價格戰，市場上低價牛肉太多，想把牛賣出去只能低價拋售，算下來辛辛苦苦養牛還不如打工掙錢。」

山東一家中等規模肉牛養殖場的負責人稱，目前活牛價格為每斤11元左右，遠遠不能覆蓋養殖成本，「還屬於賠錢狀態，現在草料太貴了，什麽時候草料價錢下來了，養牛就開始掙錢了。反正現在每斤11塊多的話，一頭牛也得賠2000多元錢。」

海內外供應鏈變化致牛肉價格「大跳水」

據報道，中國·農港城肉類市場牛羊肉鋪位管理員任靈飛介紹，眼下中國·農港城內牛肉的平均批發價為30元/斤、羊肉25元/斤，可以說是「大跳水」。豬價持續低位平穩運行，每斤保持在13元、14元左右。

中國·農港城肉類市場牛羊肉鋪位管理員任靈飛介紹，眼下中國·農港城內牛肉的平均批發價為30元/斤、羊肉25元/斤，可以說是「大跳水」。（潮新聞）

任靈飛亦提到，「自從春節過後，牛肉價格就呈下降趨勢。特別是近兩個月，價格下跌更為明顯，接近羊肉價格。」他認為，數月來牛肉價格下跌主要是供應端的變化。

一是國內的養牛量、出欄量增加了，二是進口牛肉的大幅增加。兩者疊加，牛肉的市場總供應量增加很快，必定導致售價下滑。另一方面，隨著生鮮電商的發展，市民的牛肉採購渠道也多樣化了，不一定要從菜場購買鮮牛肉。

不過任靈飛也表示，下半年，牛羊肉價格可能將逐步止跌回升。「牛肉價格不會一直跌。因為養牛的成本在那里，肉價太低，養牛戶就少養或不養了，市場就會出現調整。」

而且夏季本身就是肉類銷售淡季，「有人覺得牛肉性溫，吃多了容易上火。天氣轉涼後，大家則會多買些牛羊肉進補。」按照市場行情，任靈飛預計，牛肉價格將在9月前後發生變化，在明年春節期間達到高位水平。