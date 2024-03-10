新精神食糧！3分鐘一集短劇爆紅市場破300億　周星馳王晶都在拍？

過去兩年，網絡微短劇（簡稱短劇）在中國迎來井噴式發展，成為許多中國人茶餘飯後的「精神糧食」。這種新網絡視聽形態如何一蹴成為中國人的娛樂新寵？這些被稱為「電子榨菜」的短劇對社會有什麼影響？短劇在中國國家監管持續加強下將何去何從？



「短劇的劇情真的很俗，但我是越看越爽，每天都會追著看。」40歲的林向春（化名）是深圳一名保安人員，他手機上裝載了五六個短劇應用，每天工作閒下來時就在崗位上看短劇消磨時間。

他接受《聯合早報》訪問時，將短劇形容為保安人員的「最佳良伴」，因為無論是形式或者內容，都很符合他們的需求。

霸道總裁、狼人戀 中國短劇風靡海外：23年市場規模達6000萬美金

將霸道總裁、狼人戀等網絡小說改編拍攝為2分鐘1集的短篇電視劇，成為內地抖音、快手等短影片平台的新主流。（中國新聞周刊）

他說：「以前我們（空下來）都是看小說、長劇、電影，最近一兩年才看短劇。短劇的情節沒有那麼複雜，不需要那麼高的專注力，比較容易邊工作邊看。」

中國近年來興起簡稱為短劇的網絡微短劇，主要在抖音、快手等視頻平台和其他短劇應用上發佈。這類竪屏視頻每集時長不超過三分鐘，一部短劇有100集左右；一般前十幾集免費，要繼續看就須付費充值。

每集短劇的觀看費用從幾毛錢到幾塊錢不等，這意味著用戶想要看完一整部劇，可能要花費上百元（人民幣，下同）。

由於短劇每集時長極短，劇情沒有太多鋪墊和傳統敘事結構的起承轉合，一般上都會利用不斷反轉的情節，讓觀者穿梭在設定好的「爽點」。每一集短劇都會在結尾留下懸念，吸引觀眾點擊付費追看下一集。

與一般電視劇相比，短劇的製作粗糙得多，演員演技浮誇、佈景呆板，拍攝手法和剪輯往往不到位。

中國短劇市場去年374億人民幣 五年內達電影市場規模約70%

不過，觀眾並未因此反感，反而趨之若鶩，使這類視頻在這幾年呈井噴式增長。

手機應用上的劇集表顯示，短劇《拼爹王者》共有101集，前14集免費，要繼續看就需付費充值。（聯合早報）

中國數據諮詢公司艾媒咨詢去年11月發佈的研究報告顯示，去年中國網絡短劇市場規模為374億元，同比增長268％。這個數字在2019年還不到10億，意味著短短五年內，短劇市場規模就達到了有百年歷史的電影市場規模的約70%。

華東師範大學傳播學院副教授吳暢暢受訪時分析，短劇能在一眾製作精緻的娛樂產品當中突圍而出，反映了受眾更關心的是影視作品的內容而不是形式。

他說：「中國這些年花那麼多錢，拍那麼多製作精良的古偶劇（即古裝偶像劇）、偶像劇、武俠劇。這些劇動輒很長，有的七八十集、五六十集，但很多都沒有火起來。觀眾對這種形式主義的劇集已經產生抵觸心理，一些內容和劇情空洞，注水囉嗦，難以產生觀劇的快感。」

很多短劇都改編自網絡小說，題材離不開戀愛、甜寵（情節高甜、男主角無限寵愛另一半的愛情故事）、戰神（具有異常勇氣和力量的人）、霸道總裁、逆襲、復仇等。這些劇的共同點是主人翁表面上身份低微，備受打壓，但實際上蘊藏著巨大財富和權力。

例如，短劇《小保安的美女總裁》講述一名地下組織老大假扮保安，為的就是保護兒時救過他的美女總裁。短劇開頭的前一分鐘半，就讓男女主角上演一場激情床戲，把性作為短劇的賣點，吸引觀眾。這樣的情節聽起來很低俗，卻能在部分群體當中引發共鳴。

短劇消費主力軍 下沈市場中年用戶

短劇製作公司原上慕光的創始人兼導演嚴沛梁受訪時說，短劇的消費主力軍來自下沈市場的中年用戶，包括保安、外賣員、快遞員、保潔、保姆等，他們有一定的消費能力，但時間碎片化。

嚴沛梁不諱言，短劇本身沒有太大藝術價值，它的作用在於讓下沈群體的情緒得到釋放。因此，很多短劇的主人翁都扮演上述角色，讓這個群體更容易產生情感連接，在心理上得到安撫。

他舉例，無論是保安大叔、快遞小哥化身無敵「戰神」展開復仇，還是大媽在甜寵劇中尋找失落已久的愛情，都是下沈群體渴望釋放的情緒。

他說：「短劇之所以可以引起這麼大的反響，是因為這些長期被忽視的情緒終於有了適當的宣洩渠道。」

短劇的共同點是主人翁表面上身份低微，但其實是蘊藏著巨大財富和權力的總裁或戰神。圖為短劇《總裁上司暗戀我》（左）和《狂飆小保安》（右）的劇照，故事主人翁分別是一名企業總裁和地下組織掌門人。（聯合早報）

吳暢暢認為，短劇或多或少在內容上都帶有「爽」的色彩，這也注定它在當前社會的中下階層受到歡迎。他說：「在後疫情時代，整個經濟大環境沒有那麼理想，人們更需要這樣的爽劇來實現精神世界里的虛擬快感。」

專家： 短劇「爽感」是假象 快感只停留在生理層面

從心理學的角度來看，短劇的「爽感」更多是為了滿足人們對心理積極情緒的需求。

廣州一葦渡心心理咨詢首席專家韋志中受訪時解釋，積極情緒如喜悅、愛、自豪、感激、好奇等，是人的本能需要。這種情緒是通過進行有價值和意義的事而產生，例如閱讀、看電影、為他人奉獻等。

他說，隨著生活節奏加快，人們在浮躁的社會很難有時間沈下心來，完成讓自己滿意的事，通過正常途徑獲得積極情緒。短劇的出現改變了這個現狀，劇情緊湊、篇幅精簡的敘事方式讓人們可以在短時間內獲得積極情緒。

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不過，韋志中提醒，觀看短劇所產生的積極情緒只是一種假象，短暫的快感只停留在生理的層面，無法提升至更高的精神層面。

他說：「看短劇就像是被撓癢癢，它只會刺激你，讓你分泌多巴胺。當你爽完之後，你的積極情緒能量就會被消耗掉，不會形成良性循環，像煙花一瞬間綻放一樣。」

在韋志中看來，短劇可能成為人們獲得積極情緒的路徑依賴，容易讓人上癮，長期下來對社會造成危害。他說：「人會變得更淺薄，不願意思考，不願意追求有深度和有意義的事物，工匠精神會淡化。」

對於短劇被視為人們的「新時代精神鴉片」，吳暢暢不以為然。他認為，這往往是文化精英主義者站在道德制高點的批判，但批判之餘又無法拿出其他能實現老百姓情緒價值的文化替代品。

2023年抖音微短劇市場規模已高達373.9億元人民幣，更預計2027年會衝破1000億人民幣關口！（視覺中國）

吳暢暢認為，短劇就是一種文化，一種說故事的方式，而它的合法性在於能夠迎合當前政治、經濟和社會情勢，以及大部分老百姓碎片化的觀劇方式，填補他們龐大的情感空缺。

他說：「只能說資本真的太靈敏，可以敏銳地把握這一點，順勢把短劇發展成一個新的利潤增長點。」

「最盈利賽道」吸引熱錢 業界：大多作品打水漂

短劇被流傳為中國「最盈利賽道」，吸引了不少熱錢湧入。但業界人士直言，這更多是圈內的炒作，一部劇要成為「爆款」的概率極低，大多數的作品都是打水漂。

為推動短劇發展，包括抖音、快手等短視頻平台在2021年相繼開啓短劇「新番計劃」，鼓勵MCN（多頻道網絡）機構或個人作者發佈帶有連續劇情的短視頻，以換取平台的流量扶持和現金獎勵。

許多影視公司受利益驅動紛紛開始投入短劇製作，使整個市場進入百花齊放的階段。根據中國官方數據，2022年短劇全年備案數量從一年前的398部飆升至近2800部，增長600%。

短劇紅火讓原已陷入寒冬的影視業看到一線生機。根據企查查數據，中國在2019年至2021年每年註銷的影視相關企業逐年上升，但與此同時，短劇相關企業在同期的註冊量呈明顯增長態勢，單在去年就有2萬2500家，同比增長20%。

北辰映畫影視傳媒導演儒楓（藝名）受訪時指出，過去幾年，不少拍攝廣告、長劇以及網絡電影的製作團隊都紛紛轉向短劇跑道尋找出路。

去年8月，製作成本不到50萬元的《無雙》在上線一周後充值率破億，在影視業界引起不少騷動，也讓外界見識到短劇的利潤空間。

網上更是流傳，「一周拍完、八天收入過億、十天暴富」的說法，堪稱短劇是2023年「最賺錢的賽道」。

盲目跟風 易被市場割韭菜

短劇的暴富神話，吸引各方資本紛紛湧入。短劇導演嚴沛梁接受《聯合早報》訪問時說，他在過去幾個月有時一天可接到兩三個拍短劇的詢問。

他透露，這些資金很多來自建築和房地產企業，有的直接要求談投資，有的是尋求合作，很多都是因為老本行不太景氣，希望在短劇市場另找賺錢途徑。

他說：「其實他們對這個市場不太瞭解，都是盲目跟風跳進來，有的就是注定被市場割韭菜。」

嚴沛梁執導的短劇中，其中兩部《哎呀！皇后娘娘來打工》和《閃婚後，傅先生馬甲藏不住了》屬於「爆款」作品，用戶充值率破億。但他坦言，這樣的作品市面上不多，而很多投資者都是抱著賭徒心態，希望投資的幾十部劇中，有至少一部可以賺到錢。

短劇導演嚴沛梁執導的《哎呀！皇后娘娘來打工》，在去年上線後實現用戶充值率破億。（網絡圖片）

儒楓也指出，儘管短劇的製作成本較低，但很多劇上線後充值率並不高，有盈利的不到20%，大多數都打水漂。

他說：「一些在外面看起來很誘人的數據都是不良製作公司吹捧出來的，讓別人看到有錢掙，才可以吸引到投資。說白了你要人家注資，你也得做點廣告，你說是不是？」

一年下架逾3萬部劇 業者呼籲更明確劃出紅線

中國監管部門近期加強對短劇行業的監管和內容審核，一年內下架超過3萬部劇。受訪業者對此反應不一，有的認同監管將使該行業變得更加規範，有的則認為應交由市場主導，優勝劣汰。

為了吸引更多觀眾，有不少短劇不惜劍走偏鋒，打起擦邊球，出現過度炫富、色情低俗、血腥暴力等內容。

中國國家廣播電視總局過去兩年來不斷收緊管制，包括在去年11月最新一輪監管中提出加快制定《網絡微短劇創作生產與內容審核細則》；建立「黑名單」機制；加大違規網絡微短劇處置和曝光力度等。

據網絡自媒體「網視互聯」統計，截至去年11月底，共有近3萬1700部短劇在一年內被下架，有5408個短劇小程序因違規被關閉。

短劇導演儒楓執導的《消失的新娘》是去年被下架的短劇之一。他接受《聯合早報》訪問時指出，那是他最賣座的作品，但由於暴力和色情內容的尺度較大，短劇在上架後三個月因違反「公序良俗」被令停播。

目前正在籌備新短劇《包爭天下》後期製作的儒楓說，有過那次經歷後，他在接下來的作品會更謹慎把控內容。但他強調，自己認同當局加強監管，因為只有適當管制，才能讓該產業有序發展。

他說：「身為從業者，我當然希望這個領域越做越好，而不是火爆一兩年後就做不下去了。有管制就意味短劇這條路還能走下去，這些措施可以避免一些投機取巧的人在賺一點橫財後就走人，敗壞整個行業的名聲。」

正在籌備新短劇《包爭天下》後期製作的儒楓說，有過那次經歷後，他在接下來的作品會更謹慎把控內容。但他強調，自己認同當局加強監管，因為只有適當管制，才能讓該產業有序發展。（網絡圖片）

短劇導演儒楓目前正在籌備新短劇《包爭天下》後期製作。圖為該劇的劇照。（應用截圖）

另一名短劇導演嚴沛梁則認為，與其單方面加大對短劇的監管和批判力度，當局應該更明確划出不可逾越的紅線，讓從業者更清楚合規的操作範圍後，由市場優勝劣汰。

他說：「很多新的事物都有一個野蠻生長期，但到了一定時候就會回歸理性。我覺得監管部門胸襟要大一點，眼光要長遠一點，而不是要在小的地方摳來摳去。如果摳不好，反而會制約這個行業的發展。」

香港名導「降維打擊」式入局 或是未來趨勢風向標

短劇的吸金能力吸引了中國大陸以外影視界人士的關注。香港喜劇天王兼導演周星馳今年2月宣佈與抖音攜手出品短劇《金豬玉葉》。在這之前，香港著名導演王晶也在去年11月帶領團隊，在杭州橫店開拍短劇《億萬傻王子》。

有分析指出，香港名導以「降維打擊」式入局，或是短劇市場未來趨勢的一個風向標。有豐富經驗和較高技術含量的影視界「正規軍」將會把逐利而來的「草台班子」擠出市場；精品短劇將取代那些同質化、套路化的劣質內容，成為市場的主流。

對於短劇朝向精品化發展的預判，華東師範大學傳播學院副教授吳暢暢受訪時有所保留。他認為，短劇的特點在於它製作粗放，其節奏明快的內容能在短時間內完成觀眾的心理預期。如果短劇在形式的層面上走向精品化，反而會產生形式反噬內容，喧賓奪主的可能。

他說，與其執著於短劇有多精良，從業者應該直面短劇在內容和表現手法的同質化問題，避免邊際價值的斷崖下跌。

短劇成為不少人的新精神食糧。（抖音）

專家：創作者須抓「爽點」 發掘題材滿足觀眾獵奇心

吳暢暢研判，短劇若要有更明確的發展，在題材上必須有突破，尋找新或更多社會「爽點」，來滿足觀眾多樣化的獵奇心。

他說，在中國社會轉型的過程中，各種社會問題一定會給老百姓帶來精神創傷。短劇為人們提供了釋放情緒的出口，但這些情緒會隨著社會的演變一直變化。

「短劇應該像是社會的一面鏡子。創作者必須敏感地感知、捕捉、把脈新的情緒痛點，圍繞這些情緒點發掘新的劇情，短劇才會有繼續生存和發展的空間。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

