中國最長城際「地鐵」明開通營運　橫跨大灣區5市最高時速200公里

經廣東省交通運輸廳批復同意，廣佛南環（佛山西站-番禺站）、佛莞城際（番禺站-東莞西站）定於周日（5月26日）中午12時正式開通營運，與已開通的佛肇城際、莞惠城際實現四線貫通，連接廣州、佛山、東莞、肇慶、惠州5城。



四線貫通後的線路圖。（廣東城際）

四線貫通後的線路全長258公里，設有39座車站，其中廣州5座、佛山9座、肇慶6座、東莞12座、惠州7座，列車最高運行時速為200公里。

值得一提的是，廣佛南環、佛莞城際開通後，由廣州地鐵集團營運的城際鐵路里程將達318.6公里，並以番禺站為中心，向西為廣肇城際，向東為廣惠城際，連通廣州、佛山、肇慶、東莞、惠州。

而為了滿足不同旅客的出行需求，四線貫通後將採取「站站停+大站快車」公交化、地鐵化運營模式，執行「肇慶站-小金口站」和「佛山西站-小金口站」交路，平均行車間隔為26分鐘。

其中，大站快車固定停靠肇慶、鼎湖東、大旺、三水北、佛山西、番禺、廣州長隆、東莞西、西平西、松山湖北、常平南、陳江南、西湖東及小金口共14個車站，旅客可根據自身需求靈活安排出行時間。

購票方面，廣肇、廣惠城際將沿用廣清、廣州東環城際的「12306+城際鐵路公交化多元支付」雙票務系統。其中，12306票務系統購票「當日一次有效」，即是乘客只要購買當日票，可搭乘當日的任何一班列車。而城際鐵路公交化多元支付票務系統，乘客可以使用全國交通一卡通、嶺南通、羊城通、廣州地鐵APP城際乘車碼等多種支付方式進站乘車。