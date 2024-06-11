周浩鼎斥岑耀信將政治、法律「攪埋一碟」　詆毀香港司法

撰文：黎婉婷
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英籍的終審法院非常任法官岑耀信（Jonathan Sumption）及郝廉思（Lawrence Collins）早前辭職，岑耀信在《金融時報》撰文，指香港曾是一個充滿活力和政治多元化的社會，正慢慢變得極權，法治都受到嚴重損害。

民建聯立法會議員周浩鼎今天（11日）表示，對言論感到遺憾及憤慨，形容岑耀信是攻擊和詆毀司法制度及國安法，公然將政治、法律「攪埋一碟」。

岑耀信（Jonathan Sumption）（左）和郝廉思（Lawrence Collins）（右）（司法機構）

周浩鼎：岑耀信評論屬政治主張　政治、法律「攪埋一碟」

周浩鼎認為，本港要維持司法獨立，法官不應公開作政治評論，質疑岑耀信對47人初選案作嚴重批評，對未來上訴庭處理兩名脫罪被告的審訊構成壓力，強調這些公開評論不應出自法官口中。

周浩鼎批評岑耀信攻擊和詆毀香港國安法、一國兩制、全國人大常委釋法機制等，形容是徹底的政治主張，作為資深法官不應將政治混淆法律，更不應公開表達相關言論，斥岑耀信完全置之不理，公然將政治、法律「攪埋一碟」，違反法官應有的操守。

民建聯立法會議員周浩鼎認為要維持司法獨立，對法官的要求是不應公開去作相關政治評論，（黎婉婷攝）

周浩鼎：岑耀信可能遭受政治壓力

周浩鼎指岑耀信言論玷污法官的聲譽和操守，認為他可能遭受政治壓力。他說，法院所有判案均有提供清晰法律依據，如《願榮光歸香港》禁制令案，法院列出詳細理據及援引很多案例，對香港的司法制度、司法獨立充滿信心，需要以正視聽。

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