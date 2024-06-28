深中通道｜直擊隧道、人工島各種｢神器｣　如何為旅客出行保駕護航

橫跨珠江口兩岸的深中通道，將於6月30日下午3時通車。通車後，來往深圳及粵西毋須再經虎門大橋，車程會由原來2小時縮短至半小時內。

在通車前夕，本次項目的工程師向《香港01》記者介紹了深中通道上的各種「神器」，如何為旅客安全高效出行保駕護航。



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全球最長最闊海底隧道 北斗衛星全覆蓋為旅客護航

深中通道橫跨珠江口兩岸，全長24公里，由東、西人工島、深中隧道、深中大橋同中山大橋組成，設計時速100公里，來回共有8條行車線。東人工島位於深圳寶安機場南面，沿東人工島主線向西行駛，就會進入深中隧道。

深中隧道全長6.8公里。（蘇煒然攝）

深中隧道是世界上最長、最闊的鋼殼混凝土沉管隧道，全長6.8公里，最深的地方在海平面之下39米。隧道內設有12個巡檢機械人，在南、北行車洞內平均每1.2公里便設有一部機械人，承擔隧道交通環境和機電設備巡檢工作。

隧道內設有巡檢機械人。（蘇煒然攝）

中鐵十二局深中通道JD1標項目總工程師趙文廣介紹，巡檢機械人可通過控制中心遠程指令第一時間趕赴現場，即時監控、傳遞數據，作出應急處置，包括疏導交通，「還未到達的情況下，它就可以實現對話，指導你去往哪疏散，隧道裏還配有疏散指示，在同樣情況下還會觸發我們的有線廣播緊急電話，隧道裏就會有聲音告訴你往哪就近去逃生，或者及時進行去疏散，會有指引」。

中鐵十二局深中通道JD1標項目總工程師趙文廣。（蘇煒然攝）

不少駕駛人士擔心，開車時只要進入隧道、或有遮擋、訊號差的地方，就會影響導航的精準度。趙文廣表示，深中隧道內定向部署了北斗衛星導航的增強系統，「在隧道內做信號增強，也是實現了隧道內導航，因為我們有一個機場水下互通，在互通位置，因為有交叉口，提前布上導航之後就提前引導我們提前變道或者提前轉向，就不要再猶豫，或者是在隧道內有遲疑的情況」。

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「海上風筝」西人工島：消防救援、停機坪、碼頭一應俱全

車輛由深中隧道駛出後，便會進入西人工島。西人工島採用菱形的外觀設計，此造型會有更好的分水效果，減少對水流的阻擋。由於西人工島後面連接住深中大橋同中山大橋，因此又被譽為「海上的風筝」。

西人工島後面連接住深中大橋同中山大橋，因此又被譽為「海上的風筝」。（周智堅攝）

西人工島目前不對外開放，島上設有隧道管理站、救援站、消防站等設施。（蘇煒然攝）

西人工島是橋樑隧道交通轉換的重要樞紐，島上設有隧道管理站、救援站、消防站、通信站、直升機停機坪等設施，東北面設有碼頭，可以停靠200噸的救援船。

廣東新粵深中通道JD2標項目經理張永忠介紹，西人工島目前不對外開放，主要設有監控所、應急救援的分中心等，「在我們沉管隧道裏面發生一些緊急情況，我們有上面的有消防站和我們的一些機電養護的單位，能夠隨時進去一些進行一個救援」。

廣東新粵深中通道JD2標項目經理張永忠。（蘇煒然攝）

另外，在西人工島上樓高達55米的風塔是深中隧道的通風設施，能夠將汽車廢氣等有毒氣體排出，保證隧道內空氣流通；當發生火災時，風塔能夠迅速排煙。

通過西人工島後，就會到達深中大橋及中山大橋。在兩條大橋上可以遠眺廣州南沙，更可看到正在興建中的全運會場館。

通過西人工島後，就會到達深中大橋。（蘇煒然攝）

通過西人工島後，就會到達深中大橋。（蘇煒然攝）

深中通道除了連接深圳、中山，更有一個Y字型分岔口直達南沙。目前，南沙正加快建設「萬頃沙支線」，計劃年內建成通車，未來東、西行車輛經深中通道轉入萬頃沙支線，可以經南中高速抵達中山市區和江門等地，經南中高速轉入南沙港快線後，可抵達廣州南沙、番禺和市區。通車後，南沙前往深圳車程將縮短至20分鐘。

在兩條大橋上可以遠眺廣州南沙，更可看到正在興建中的全運會場館。（蘇煒然攝）

「萬頃沙支線」可通往廣州南沙。（周智堅攝）

深中通道是大灣區的核心工程之一，通車後會成為繼南沙大橋、虎門大橋、港珠澳大橋後，珠江口第四座跨海大橋。開通後，會有24小時跨市穿梭巴士，來往深圳前海灣及中山。