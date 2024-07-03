內媒記者現場報道：本台被淹　湖南平江遇有記錄以來最大汛情

6月30日起，岳陽平江縣普降暴雨，當地防汛應急響應曾提升至一級。7月1日，湖南岳陽發布水情快報，汨羅江幹流平江站出現洪峰水位，當地有記者在現場報道「本台被淹」。目前平江已退出警戒水位，本次超出警戒水位時間持續72小時。



《央視新聞》報道，7月1日平江老城區有接近三分之一被淹，新城區接近一半被淹，前一天當地已經將存在風險的住戶進行了安全轉移。

據初步統計，截至7月2日，平江全縣共有34萬人受災，造成經濟損失2億多元。當地還曾有部份區域出現了電力、通訊中斷的情況。

湖南平江遇有氣象記錄來最大汛情。（@湖南日報）

湖南平江遇有氣象記錄來最大汛情。（央視新聞）

有記者報道本台被淹 緊急轉移被困群眾

7月2日，平江縣委宣傳部《今日平江》發布影片，有記者報道新聞中心被淹，「本台報道，本台被淹」。據悉，當時洪水完全淹沒了平江縣融媒體中心一樓所有功能機房，之前一直堅守工作的20多名後期、製作、主持人、記者，被衝鋒舟接走撤離，轉移到臨時新聞中心繼續開展工作。

《今日平江》記者報道新聞中心轉移。（影片截圖）

《今日平江》記者報道新聞中心轉移。（影片截圖）

據湖南消防消息，7月1日，岳陽消防趕赴被洪水圍困的小區，屋內有剛出生七個月的嬰兒。救援人員跳入1.5米深的水中，高舉著孩子在水中行走，順利將嬰兒送上橡皮艇。在當地百福隧道附近，有一名孕婦預產期提前，消防救援人員到場後將她扶上艇，成功將孕婦送到縣人民醫院。

消防人員救出被圍困嬰兒。（@湖南消防）

消防人員救出預產期提前的孕婦。（影片截圖）