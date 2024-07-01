安徽暴雨81.1萬人受災　省內259個景區緊急關閉

中央氣象台1日6時繼續發布暴雨橙色預警，預計1日08時至2日8時，蘇皖大部、湖北中東部、湖南中北部、江西北部、貴州南部、廣西北部、雲南西部以及河北中南部、山東中西部等地部分地區有大到暴雨。安徽省在這波強降雨襲擊首當其衝，全省已有81.1萬人受災，關閉景區259個。



內媒《中新網》報道，安徽多地連日來遭遇持續性暴雨、局地特大暴雨天氣，汛情形勢嚴峻。6月30日7時至7月1日7時，安慶、池州、銅陵、蕪湖、馬鞍山、宣城、黃山部分地區出現暴雨和大暴雨。全省共772個站降水量超過50毫米，佔該省面積的22.1%；67個站降水量超過100毫米，佔該省面積的1.9%。

近日連續強降雨已導致安徽省內共81.1萬人受災，省內259個景區緊急關閉。（央視新聞截圖）

6月30日17時，該省長江幹流全線超警戒水位且仍在上漲，支流水陽江、滁河、西河等19條河流超警戒水位。截至6月30日16時，黃山、宣城、安慶等6市35縣（區）受災，全省累計受災人口81.1萬人，緊急轉移安置19.5萬人。

面對汛情，安徽持續做好防汛救災工作，報道表示，安徽省內已關閉景區達259個、建築工地停工1995個。在山洪地質災害危險區轉移4.4萬人，危舊房等危險區域轉移1650人。

在強化長江幹支流汛情應對措施方面，蕪湖等沿江5市和合肥、滁州、宣城投入2.6萬人巡堤查險。長江幹流江心洲、外灘圩人員已轉移634人。