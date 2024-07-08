港車北上｜實行1年突破百萬架次　珠海高峰段通行能力將增5成以上

《羊城晚報》獲悉，「港車北上」政策於去年7月1日正式實施以來取得了顯著成效，據港珠澳大橋邊檢站統計，自2023年7月1日政策落地實施以來，截至今年7月7日17時35分，經港珠澳大橋出入境的香港單牌車突破100萬架次，月均增速超過33.8%，保持逐月增長態勢。



2023年7月1日，「港車北上」政策正式落地實施，該政策下香港單牌車均經港珠澳大橋珠海公路口岸通關，香港居民能夠以更為便捷的方式進入內地，深度探索和體驗內地豐富的餐飲、文化和生活方式，不僅滿足了個人的休閒娛樂需求，也為探親訪友、商務交流等多方面提供了便利。

政策實施以來，得到香港市民的熱烈響應，據邊檢部門統計，上半年，大橋口岸先後6次刷新客流、車流紀錄，其中，港澳單牌車日均通行量達到7800架次，港澳旅客超過4.2萬人次，分別占口岸客流、車流總量的56.0%和60.9%。其中，今年「港車北上」月均數量超11萬架次，6月份再上新台階，單月首次突破13萬架次，較政策實施首月增長17倍。

港珠澳大橋。（視覺中國）

「高增長反映出強需求。對於粵港澳大灣區而言，『港車北上』既帶來了人氣，又帶來了機遇，它將促進粵港澳大灣區的經濟一體化進程，為區域內的科技創新和產業升級提供有力支持。」香港中文大學（深圳）公共政策學院院長、廣州粵港澳大灣區研究院理事長鄭永年說。

一年來，經港珠澳大橋珠海公路口岸通關的車輛數持續攀升。據海關統計，「港車北上」政策實施首月香港單牌車月通行量為0.69萬架次，到今年6月，月通行量已突破13萬架次，單月通關量增長17倍。近3個月保持月通行量12萬架次以上高位運行。同時，海關累計驗放進出境香港單牌車突破50萬架次用時8個月，從50萬架次到突破100萬架次用時僅4個月，加速趨勢明顯，數據的攀升見證著粵港澳大灣區經濟與文化的融合發展向縱深推進。

「海關不斷加大智慧海關建設力度，持續升級優化『一站式』系統，通過推進海關風險閘雲卡口改造、優化司機卡驗核等微改造，口岸客車單向驗放數量已較2023年『港車北上』政策實施初期增長1.5倍，風險閘驗放效率提升80%。」港珠澳大橋海關監管二科副科長羅晶介紹。

港珠澳大橋珠海公路口岸迎來入境高峰，查驗入境旅客超13萬人次。（視覺中國）

博兆醫療是珠港科技創新中心2024年新落戶企業中的一家，博兆醫療創始人、香港中文大學腫瘤病理博士後陳博南告訴記者，「自港珠澳大橋開通以來，我幾乎每周都會通過這座宏偉的工程前往珠海香洲。以前，這樣的行程至少需要半天時間，現在只需要一個小時，這極大地提高了我們科研工作的時效性，為科研成果的快速轉化提供了極大的便利。」陳博南說，珠海的生活成本相對香港要低，同時粵港兩地不斷簡化的通關流程，讓通行愈來愈便捷，這也吸引了更多的科研人員願意長期在此工作和定居。

邊檢部門也在高度便利化通關方面持續創新管理，不斷簡化邊檢備案手續，積極推動數據共享共用，實現「港車北上」網上申請、網上備案；與珠海市政府正加快推進提升大橋口岸通關效率項目，年內有望將口岸小客車高峰時段單向通行能力由950架次/小時，提升至1500架次/小時，通行能力提升50%以上。