國務院徹查化工運油車裝食油事件　多間餐飲店停用中儲糧食油

內地兩輛運送煤製油的運油車，早前被揭發在未經清洗下，分別到河北及天津的糧油公司直接裝運食用油。

7月9日，國務院食安辦宣布成立聯合調查組，徹查食用油運輸環節等問題。對於違法企業和相關責任人，將依法嚴懲、絕不姑息。



涉事的兩間糧油公司，分別是中儲糧油脂（天津）有限公司和河北三河匯福糧油集團。截至目前，兩間公司尚未公布涉事食用油所流向的企業名單，也未公布相關調查結果。

目前，中儲糧旗下食用油品牌「金鼎」的淘寶和京東旗艦店，已下架所有食用油產品。

京東App和淘寶App上已無金鼎油官方銷售店。（讀特新聞）

京東App和淘寶App上已無金鼎油官方銷售店。（讀特新聞）

《讀特新聞》報道，在深圳從事糧油行業的從業員介紹，受事件影響，不少原本訂購中儲糧旗下食用油的餐飲客戶，因擔心食用油質量有問題而退單，在調查結果出爐前，先停用中儲糧的食用油。

該名從業員透露，其銷售的中儲糧食用油都來自中儲糧（東莞）工廠，涉事的是位於天津的工廠，東莞工廠所生產的食用油符合國家生產標準，生產後直接包裝成桶裝油，不存在用連油車裝載運輸環節。

深圳糧油從業者透露，中儲糧（東莞）工廠生產的食用油符合國家生產標準，生產後直接包裝成桶裝油，不存在用連油車裝載運輸環節。（讀特新聞）

他指出，報道提及的是小油廠去中儲糧工廠取貨，沒有使用專用的食用油運油車，導致該批食用油質量出現問題，而中儲糧工廠的油本身並無質量問題。

7月9日，中儲糧油脂工業東莞有限公司出具承諾書，承諾金鼎等中小包裝食用油所有產品生產過程嚴格把關，產品均符合國家有關標準及法律法規，品質安全。