油罐車混油　內媒訪行業車主稱「不吃外面買的油」　文章全網刪除

《新京報》調查記者近日揭露，内地許多運油車既運送大豆油等可食用液體，也運送煤製油等化工類液體，運油車在換貨運輸過程中不清洗罐體，事件引發食安風暴，更出現不少內地網民呼籲去香港買油。



內媒《經濟觀察報》7月11日則以發布《深剖罐車運輸亂象：混運是怎樣發生的》，文章中指出，罐車混運情況，最早的報導出現於2005年，行業內人士都提到，油罐車混工業油和食用油的一個關鍵原因是運價下行對行業的影響。近年來，罐車運價不斷走低，已經逼近成本價。



更有負責油罐車調度工作的業內人士稱，幹這行的車主有的會找地方現榨大豆油，「我們也不吃（外面買的）」，文章引發熱議，但文章已被全網刪除，頁面呈現「404 Not Found」。



內地傳媒圈知悉情況的人表示，論內容基本沒有增量的資訊，不知道報道為何會被下架，應該是「今天上面下發的禁令」，導致相關話題的文章被封殺。



一輛剛卸完煤製油的罐車，駛入中儲糧油脂（天津）有限公司，司機爬上罐頂正準備裝運食用油。 （新京報）

食用油混工業油原來行之有年?

《經濟觀察報》報道，一位負責油罐車調度工作的業內人士受訪時表示，早在2000幾年時，化工品與食用油的混運現象就已經初現端倪。當時，一些長途運輸司機在返程時接不到新的訂單，為了避免空車返回的損失，部分車隊或個人便採取了這種混運的方式。

該負責調度的人士表示，正常的驗罐流程需要司機提供洗罐的視訊記錄、收據以及付款螢幕擷圖作為證明。到達現場以後，驗罐的工作人員會攜帶裝置親自下罐檢查。但有些食用油公司為了控製成本會默許混運事件的發生。

他稱，這些公司不會不知情，因為煤化油具有明顯的刺激性氣味，即便進行清洗，氣味也不一定能夠完全消除，更何況沒洗，而且食用油公司在接收時經常不化驗，幾萬噸的大儲罐到貨就直接卸了。

上述負責調度的人士表示，幹這行的車主有的會找地方現榨大豆油，「我們也不吃（外面買的）。」

運油車裝完化工油再裝食用油如｢投毒｣ 網民號召：趕緊去香港買油

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混裝存在於化工產品和食用油之間?

該負責人觀察到，這種混裝不僅存在於化工產品和食用油之間，還存在於化工品之間。危化品運輸有嚴格的種類要求，因為即使是不同化工品之間的混運也存在一定風險。比如先運輸完煤焦油，再運輸甲醇、汽油等具有腐蝕性的產品，就有可能產生化學反應，出現發熱的情況，並影響運輸產品的純度。該負責人表示：「這種情況下，收貨方是不會簽收的」。

該負責人表示：「由於食用油性質較為穩定，不存在較強的腐蝕性，因此一些司機在返程途中，會裝載食用油。」

一輛卸完煤製油的罐車在未洗罐的情況下進入一家糧油公司裝載大豆油。（新京報）

該負責人表示，為了混運食用油或其他不應共運的化工品，部分車輛會在入廠時提供假的駕駛執照和營運證件。更有甚者，使用汽油將車身上的「危化品」標識字樣擦除，「等到運完後，再用噴槍重新把字噴上，車上一般都備有相關裝置」。

該負責人表示，運輸完化工品後，必須經歷完整的「清罐—蒸罐」流程，才能繼續運輸其他種類的產品。但這一規定僅適用於不同種類化工品之間的運輸轉換。理論上，食用油的運輸應當嚴格採用專用的食用油運輸車輛進行。

該人士介紹，通常情況下，進行一次這樣的清罐作業大約需要40分鐘，費用約為200元。這一價格相較於其他地區更為低廉，主要原因是當地罐車數量眾多，提供清罐服務的商家也多，競爭激烈。「如果廠家嚴格驗罐，即使是運輸不同種類的油品，比如剛運完動物油，再去運輸植物油，司機也要清罐，但也有完全不驗罐的。」

罐車價格持續走低

《經濟觀察報》稱，幾乎所有的採訪對象都提及了罐車價格持續走低的影響。由於路線固定且需要一定資質，罐車等專用車是整個物流運輸行業中運價較為堅挺的領域，但近年運價下行速度較為明顯。

上述中儲糧承運商表示，目前普貨罐車價格不斷走低，特別是大型集團將承運商的價格壓得很低。「整個普罐運輸價格持續走低，一公里的運費成本大約在5元，計算上司機工資等各項開支，至少要到9元，才能持平，但現在有的運價已經跌至10元左右了，這兩年跌速非常快」。

一位油罐運輸從業人員則表示，目前已經有些線路降至了每公里5元的底線。「今年過年後運價就跌到了5元，但成本每公里也在5元左右」。該人士表示，這類價格主要就是返程「順手訂單」的價格，貨主對司機的成本瞭解得很清楚。

多位採訪對象表示，罐車價格不斷走低有兩方面原因：一是貨源減少，二是近年大量新車湧入。

報道稱，一輛罐車的費用在50萬—60萬元，首付50%左右。這意味著要成為一名罐車司機，需要準備30萬元左右的首付。

但此前數年，「零首付」普及，門檻降低，大量新車湧入這一市場，再疊加貨源的下降，運費不斷走低。這些「零首付」的司機需要在2—3年內償清貸款，以60萬元計算，每月還貸額度達到了1.7萬元至1.8萬元。

行業資料顯示，2017年至2019年，罐車銷量迎來了一波銷售高峰，此後數年逐漸下降。2022年，中國罐式專用車銷量為接近7萬輛，同比下降57.01%，是2022年中國專用車細分產品中銷量下滑幅度最大的產品。2023年上半年，罐式汽車累計銷售超過3萬輛，同比下滑13.19%。

值得關注的是，有採訪對象更提示了食品安全之外的風險：近年危化品運價也在快速走低。