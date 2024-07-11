油罐車混油 內媒訪行業車主稱「不吃外面買的油」 文章全網刪除
《新京報》調查記者近日揭露，内地許多運油車既運送大豆油等可食用液體，也運送煤製油等化工類液體，運油車在換貨運輸過程中不清洗罐體，事件引發食安風暴，更出現不少內地網民呼籲去香港買油。
內媒《經濟觀察報》7月11日則以發布《深剖罐車運輸亂象：混運是怎樣發生的》，文章中指出，罐車混運情況，最早的報導出現於2005年，行業內人士都提到，油罐車混工業油和食用油的一個關鍵原因是運價下行對行業的影響。近年來，罐車運價不斷走低，已經逼近成本價。
更有負責油罐車調度工作的業內人士稱，幹這行的車主有的會找地方現榨大豆油，「我們也不吃（外面買的）」，文章引發熱議，但文章已被全網刪除，頁面呈現「404 Not Found」。
內地傳媒圈知悉情況的人表示，論內容基本沒有增量的資訊，不知道報道為何會被下架，應該是「今天上面下發的禁令」，導致相關話題的文章被封殺。
食用油混工業油原來行之有年?
《經濟觀察報》報道，一位負責油罐車調度工作的業內人士受訪時表示，早在2000幾年時，化工品與食用油的混運現象就已經初現端倪。當時，一些長途運輸司機在返程時接不到新的訂單，為了避免空車返回的損失，部分車隊或個人便採取了這種混運的方式。
該負責調度的人士表示，正常的驗罐流程需要司機提供洗罐的視訊記錄、收據以及付款螢幕擷圖作為證明。到達現場以後，驗罐的工作人員會攜帶裝置親自下罐檢查。但有些食用油公司為了控製成本會默許混運事件的發生。
他稱，這些公司不會不知情，因為煤化油具有明顯的刺激性氣味，即便進行清洗，氣味也不一定能夠完全消除，更何況沒洗，而且食用油公司在接收時經常不化驗，幾萬噸的大儲罐到貨就直接卸了。
上述負責調度的人士表示，幹這行的車主有的會找地方現榨大豆油，「我們也不吃（外面買的）。」
運油車裝完化工油再裝食用油如｢投毒｣ 網民號召：趕緊去香港買油
混裝存在於化工產品和食用油之間?
該負責人觀察到，這種混裝不僅存在於化工產品和食用油之間，還存在於化工品之間。危化品運輸有嚴格的種類要求，因為即使是不同化工品之間的混運也存在一定風險。比如先運輸完煤焦油，再運輸甲醇、汽油等具有腐蝕性的產品，就有可能產生化學反應，出現發熱的情況，並影響運輸產品的純度。該負責人表示：「這種情況下，收貨方是不會簽收的」。
該負責人表示：「由於食用油性質較為穩定，不存在較強的腐蝕性，因此一些司機在返程途中，會裝載食用油。」
該負責人表示，為了混運食用油或其他不應共運的化工品，部分車輛會在入廠時提供假的駕駛執照和營運證件。更有甚者，使用汽油將車身上的「危化品」標識字樣擦除，「等到運完後，再用噴槍重新把字噴上，車上一般都備有相關裝置」。
該負責人表示，運輸完化工品後，必須經歷完整的「清罐—蒸罐」流程，才能繼續運輸其他種類的產品。但這一規定僅適用於不同種類化工品之間的運輸轉換。理論上，食用油的運輸應當嚴格採用專用的食用油運輸車輛進行。
該人士介紹，通常情況下，進行一次這樣的清罐作業大約需要40分鐘，費用約為200元。這一價格相較於其他地區更為低廉，主要原因是當地罐車數量眾多，提供清罐服務的商家也多，競爭激烈。「如果廠家嚴格驗罐，即使是運輸不同種類的油品，比如剛運完動物油，再去運輸植物油，司機也要清罐，但也有完全不驗罐的。」
罐車價格持續走低
《經濟觀察報》稱，幾乎所有的採訪對象都提及了罐車價格持續走低的影響。由於路線固定且需要一定資質，罐車等專用車是整個物流運輸行業中運價較為堅挺的領域，但近年運價下行速度較為明顯。
上述中儲糧承運商表示，目前普貨罐車價格不斷走低，特別是大型集團將承運商的價格壓得很低。「整個普罐運輸價格持續走低，一公里的運費成本大約在5元，計算上司機工資等各項開支，至少要到9元，才能持平，但現在有的運價已經跌至10元左右了，這兩年跌速非常快」。
一位油罐運輸從業人員則表示，目前已經有些線路降至了每公里5元的底線。「今年過年後運價就跌到了5元，但成本每公里也在5元左右」。該人士表示，這類價格主要就是返程「順手訂單」的價格，貨主對司機的成本瞭解得很清楚。
多位採訪對象表示，罐車價格不斷走低有兩方面原因：一是貨源減少，二是近年大量新車湧入。
報道稱，一輛罐車的費用在50萬—60萬元，首付50%左右。這意味著要成為一名罐車司機，需要準備30萬元左右的首付。
但此前數年，「零首付」普及，門檻降低，大量新車湧入這一市場，再疊加貨源的下降，運費不斷走低。這些「零首付」的司機需要在2—3年內償清貸款，以60萬元計算，每月還貸額度達到了1.7萬元至1.8萬元。
行業資料顯示，2017年至2019年，罐車銷量迎來了一波銷售高峰，此後數年逐漸下降。2022年，中國罐式專用車銷量為接近7萬輛，同比下降57.01%，是2022年中國專用車細分產品中銷量下滑幅度最大的產品。2023年上半年，罐式汽車累計銷售超過3萬輛，同比下滑13.19%。
值得關注的是，有採訪對象更提示了食品安全之外的風險：近年危化品運價也在快速走低。