油罐車混油｜國務院下令徹查後涉事車軌迹消失　平台下架查詢功能

《新京報》調查記者近日揭露，内地許多運油車既運送大豆油等可食用液體，也運送煤製油等化工類液體，運油車在換貨運輸過程中不清洗罐體，事件引發食安輿論風暴。雖然7月9日國務院表示將嚴查事件，不過7月10日能夠查詢到油罐車行車軌迹的平台「發貨幫」將查詢功能下架，再次引發質疑。



隨著油罐車煤油、食用油混送事件的發酵，7月9日國務院成立調查組徹查事件，對於違法企業和相關責任人，將依法嚴懲、絕不姑息。涉事的中儲糧亦下架旗下食用油「金鼎」。

一輛剛卸完煤制油的罐車，駛入中儲糧油脂（天津）有限公司，司機爬上罐頂正準備裝運食用油。 （新京報）

然而徹查令剛剛下發，就有媒體發現，查詢油罐車行車記錄的「發貨幫」平台，已下架貨車行車數據查詢功能。

據《21世紀經濟報》今日（11日）報道稱，這一功能曾是為便利貨主和公眾查詢貨車定位信息，最長追溯期可達半年。而油罐車事件曝光後，7月9日，「發貨幫」的該功能被大量使用，甚至有網民從涉事貨車的行車軌迹中梳理出金龍魚的武漢和鹹陽工廠牽扯其中。

有網民發現金龍魚牽扯其中。

「發貨幫」隨即緊急限制查詢需求，對數據源、數據用途以及授權作出要求。7月10日，更直接下架該功能，顯示「貨車定位功能升級維護中，後台暫時無法使用及查詢，請您理解!如頁面有恢復您再使用。」一家貨車數據服務平台的人士證實，該車軌迹9日尚能在外部數據庫查到，10日已消失。發貨幫客服表示，目前查詢貨車軌迹的功能暫無法確定何時才能恢復。

從事物流行業近三十年的G7易流創始人、首席執行官翟學魂指出，油罐車的使用路徑全程均有數據記錄，透過貨車軌迹和運單情況，貨主很快能清楚了解油罐車在運油脂前運過什麼，又是否有清洗過。因此，只要貨主認真追蹤、仔細檢查，便能得知油罐車是否清洗。

翟學魂看來，要解決民眾對食品安全的顧慮，需要從源頭抓起，即要求貨主對油品品質負責，要按照油品的裝卸檢查和驗收規範做事。監管部門則應該要求經營食用油的企業，能夠隨時提供自己採購的每一車散裝油的檢驗報告、檢驗流程和全程監控數據。 「如此才能真正解決源頭問題」。

網民熱議：



別的不敢保證，貨車軌迹以後應該不會開源了。



急急忙忙下架油罐車軌迹查詢功能，說明油罐車不規範運作是普遍現象，經不起查詢。這種欲蓋彌彰的做法，更容易引起公憤。



解決不了問題還解決不了發現問題的嗎？



見見資本的力量



金龍魚好厲害啊，查到它連查詢功能都可以下架



天啊2號曝光中儲糧還能一直用，到了9號爆出金龍魚就不能用了，誰更厲害不用我說了

