化工油食用油混運風波擴大　內地運輸船被揭千元可偽造洗艙證

内媒《新京報》此前報道，有油罐車既運送煤製油等化工類液體，也運送食用類油品，且換裝貨過程中不清洗油罐。近日，內媒《財新》又報道，不僅是公路貨運，食用油水運也存在混運現象，只需千元（人民幣，下同）便可偽造一份洗艙證明。



圖為江蘇揚州貨船行駛在長江水域。（視覺中國）

水路混運很常見 洗艙證易偽造

根據《財新》報道，一名食用油專用運輸船船長稱，他們是持有植物油運輸證的食用油運輸船，但沒貨時也接運白油、柴油等其他油品，白油是化工合成油的俗稱。

他表示，「以前混運沒人管，你裝好白油運食用油，只要能提供洗艙證明就可以了」，而洗艙並不嚴格，證明也可偽造，糧油企業不會細看。

但自從《新京報》曝光內地陸路運油車運輸行業亂象後，該船長稱7月開始所有糧油企業都在整改嚴查，海事部門也查得嚴了，「洗艙也不好瞎搞了，以前最多3000塊錢弄個假的，現在要上萬元。」

船隻京杭大運河上往返穿梭。（視覺中國）

據這名船長介紹，裝其他貨品後再裝食用油，糧油企業一般很難檢查船艙，只會查驗船舶的洗艙證明、油氣消除證明和換品種證明，這些證明文件均由第三方的洗艙公司提供。他說，很多食用油運輸船都做過混運，因為不運一點其他貨，很容易就虧錢。

一名船舶洗艙公司負責人稱，他們公司從事洗艙業務已經20餘年，客戶遍及長江流域。而只需給1000至2000元人民幣，就可以直接開具洗艙證明、油氣消除證明和換品種證明。

一名江蘇地區船舶公司的船長表示，行業以為混運之後洗艙就行了，但實際上洗艙也不能保證清洗乾淨。

為保障食用油水路運輸安全，7月11日，鎮江海事局對中儲糧鎮江基地碼頭、江蘇中海糧油基地碼頭開展了食用油散裝運輸船舶專項檢查，將持續關注食用油散裝水路運輸情況。

南京港口風光。（視覺中國）

專運政策出台混運仍存在 糧油企業監管不嚴

中國食用油水運主要有海運和內河運輸兩種方式，海運主要是用於進口食用油，而中國糧油企業的生產基地和儲運基地主要在江河邊，內河運輸成為了糧油企業間調貨和經銷商提貨的主要方式之一。

但長期以來，無論海運還是內河運輸，食用油都沒有專門的運輸船，和其他油品混裝現象十分普遍。2017年2月，交通運輸部長江航務管理局發布通知，要求凡未取得載運植物油的適裝文件或者檢驗證書的船舶，一律不得從事植物油運輸。

湖北鄂州航拍長江岸邊的貨運碼頭。（視覺中國）

兩年後，監管再次收緊，將食用油由普通貨品變更為化學品，要求自2021年初起，從事長江水系省際植物油運輸的船舶應持有長江水系省際「化學品船植物油運輸」營運證，原則上內地內河食用油運輸是實行了專貨專運。

但業內人士表示，食用油運輸專貨專運後，很多第三方食用油水運企業仍存在混運現象，這主要是糧油企業監管不嚴所致，很多食用油運輸船隻要提供洗艙證明就可以運貨。

食用油混運行為此前亦有被查處

上海市楊浦海事局2022年7月在對一艘液貨船開展安全檢查時，發現船舶正裝載白油，而該輪的船舶營運證核定的經營範圍僅限植物油運輸，實際裝載的白油屬礦物油範疇，二者屬性明顯不同。

而上文混油裝船過的食用油運輸企業，此前也曾被查處過：2019年常熟市市場監督管理局在某食用油運輸船上查獲了柴油378.545噸。