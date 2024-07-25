內地五大行下調存款利率：超2年期降20基點　100萬存5年利息少1萬

據內媒報道，中國五大銀行7月25日同時集體下調存款掛牌利率。



7月25日，內地工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行五大行集體下調存款掛牌利率。其中，活期存款掛牌利率下調5個基點為0.15%，三個月、半年、一年整存整取存款掛牌利率均下調10個基點，至1.05%、1.25%、1.35%；二年、三年、五年整存整取存款掛牌利率均下調20個基點，至1.45%、1.75%、1.8%。

這也意味著，如果將100萬元人民幣整存5年期，到手利息由之前的10萬元降至9萬元，約減少1萬元。

圖為2011年1月24日，鏡頭下位於西班牙馬德里的一間新的中國工商銀行分行，有印在玻璃窗上的標誌。 (Photo by Jasper Juinen/Getty Images)

經濟下行時期，五大行集體調整利率引發公眾關注，有內地網民稱「銀行也沒錢了」，也有網民稱，還是會繼續存錢因為消費投資風險更大。

只要還有利息就繼續存讓我投資消費真沒那個膽量



五大行也快不行了嗎 越降低大家會越存



存到零利率，然後去買黃金。



不如取出現金自己存著，至少用的時候方便



股債匯全調崩了，未來無望，繼續存錢



前幾天不是有人曬存款，說吃利息不再上班了，這下好了，再接著打工吧

