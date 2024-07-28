颱風格美｜上海大樹折斷倒塌 送貨員遭砸中身亡
撰文：盛昀
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昨日（27日）下午，上海浦東某路口一棵梧桐樹突然折斷倒塌，砸中一名正在騎電動單車的送貨員，當事人送院搶救後不治。
《新民晚報》報道，事發於7月27日下午1時許。市民拍攝的影片顯示，這棵行道樹的樹身較長、樹葉茂密，一名「閃送」同城快遞的送貨員被壓在樹下，身旁還有一個「閃送」字樣的快遞箱，而電動單車也被砸倒在一邊。
據介紹，折斷倒塌的梧桐樹「紮根」較淺，抓地力不強，容易受土壤、蟲害和環境等方面影響。折斷的樹身有3米多長，樹枝延展開來，長約6-7米。梧桐樹的樹幹內還存在空洞，初步判斷受颱風影響，被大風吹斷。
目前，具體的事故原因和責任認定還在調查。有民眾呼籲，颱風天來臨，相關單位應當做好行道樹的養護工作，「希望有關部門好好管管，莫要等到出了人命才想起來」「道路旁的招牌，大樹等應該定期檢查」。
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