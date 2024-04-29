愛國主義教育小組首次會議　陳國基：因地制宜不硬銷、令市民自覺

「愛國主義教育工作小組」今日（29日）上午舉行首次會議，政務司司長陳國基會後指，工作小組確立明確方向，香港推展愛國主義教育的工作會參考國家的《愛國主義教育法》，同時因應香港實際情況因地制宜，目標是要令愛國愛港成為香港的核心價值，讓愛國精神紥根香港社會，深入民心，大家自覺維護國家的主權、統一和領土完整。



陳國基指愛國主義教育不會硬銷（李宇婷攝）

小組屬「憲法和基本法推廣督導委員會」轄下，委員會主席、政務司司長陳國基指，工作小組轄下會設立學校教育、本地社區、歷史政經文化及傳媒宣傳四個分組，聚焦探討並提出具體建議措施，並訂出三個工作重點，包括要「找出重點」，以學校教育為例，要採取多元化活動，提起學生的興趣，令愛國主義教育走遍校園；並要「找對方法」，不是「死記硬背」相關知識，不會「硬銷」，而是用軟性的方法。

陳國基強調認識是第一步，最終目標希望達至情感上認同，由衷認同國家，為國家感自豪，再自覺愛護維護國家，希望軟性地透過電影文化、體育盛事和參觀國家航天科技等，向學生介紹國家歷史和各方面成就，相信能更激起學生情懷。他指，社會有很多愛國愛港地區或藝術團體，小組認為要更好協調官方和民間團體力量，善用民間資源網絡，發揮「一加一大於二」的協同效應。

迎75周年國慶 將推「愛國愛港愛社區」運動

今年是國慶75周年，他指將推出「愛國愛港愛社區」運動，透過多元化國慶活動，在社會營造國慶氣氛，同時突顯愛國主義精神，提高市民愛國意識，特區政府正全力進行國慶籌備工作，將會與工作小組緊密溝通做好協調。

李慧琼：愛國教育是細水長流工作

而作為愛國主義教育小組組長的人大常委及立法會議李慧琼說，愛國主義教育是細水長流的工作，要達至市民自覺愛護國家，需要訂立和推展長期持續措施。她說參考國家愛國主義教育，透過自然聯繫的方式結合成為課程重要部分、課外實踐讓學生參與課堂外的活動例如雪龍、透過親身體驗活動激發愛國情懷、舉辦文化活動、善用博物館資源、籌辦紀念儀式、鼓勵民間設傳統節慶活動、透及大眾傳媒宣傳愛國訊息，以及透過公務員到內地受訓，令不同職級的公務員認識國情。

短期而言，她說小組會聯同相關政策局和部門緊密聯繫，務求為75周年國慶活動特別大型活動注入愛國主義教育元素；小組會進行一系列的調研工作，包括廣邀社會各界就如何在港有效推廣愛國主義提出建議，希望各界出謀獻策。另外她說工作小組也會調研有關愛國主義教育民調中心和重點建議，在調研的基礎上，讓教育更入屋貼地。