巴黎奧運．網球｜鄭欽文成亞洲首人奪金　中國隊相隔20年再贏冠軍

巴黎奧運網球女單決賽，鄭欽文直落兩盤擊敗克羅地亞的維姬（Donna Vekic），勇奪金牌，亦是史上首位亞洲球手稱霸奧運女單。這名21歲的湖北姑娘創下歷史，她自爆不時翻看劉翔20年的奪金片段來鼓勵自己，但她謙稱自己不是亞洲第一人。



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巴黎奧運｜21歲鄭欽文擊敗「一姐」超越李娜 晉級女單決賽創歷史

巴黎奧運｜鄭欽文3日打8個鐘硬仗連場 「有那口氣在支撐着我」

21歲的鄭欽文四強力克波蘭「一姐」施安迪，成為史上首位打入奧運女單決賽的中國球手，與克羅地亞的維姬爭金。

來自湖北的鄭欽文早段已打破對方發球局，先以6：2拿下首盤，鄭欽文次盤第8局再破發，結果以6：3再贏一盤，直落兩盤奪金，中國隊史上首度贏得奧運女單金牌。

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繼2004年雅典奧運的女雙金牌後，鄭欽文相隔20年再為中國隊帶來網球金牌，更是史上首位亞洲球手稱霸奧運女單，創下歷史新一頁。

鄭欽文甚至超越中國網球名宿李娜在奧運的成就，這名世界排名第7的球手坦言，要追上李娜的成就，還有一段很長的路，「我覺得娜姐才是亞洲第一人，因為她是首人贏得大滿貫，雖然我都創下歷史，成為第一個贏奧運（女單）冠軍的亞洲球員，但對比娜姐，我還有很長的路要走。」

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鄭欽文賽後更自爆一個小秘密，「我在賽前一直在看劉翔2004年在奧運一戰成名的片段」，她近日不斷翻看再翻看，一再鼓勵自己，「他（劉翔）說當年21歲拿到這個（奧運）冠軍，是他的人生高峰，而我今年也是21歲，剛好是20年後，我覺得我可以做到（贏冠軍）。」

中國隊在網球拿下一金一銀，原本兼項出戰混雙的鄭欽文，臨時決定退出，她心底裏一直都對不起張之臻，她當時更哭了，因為她不知道原來可以換人，結果張之臻夥拍王欣瑜亦摘下銀牌，「我為他們太高興了，同時證明中國網球的成功」。

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