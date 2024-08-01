巴黎奧運｜鄭欽文3日打8個鐘硬仗連場　「有那口氣在支撐着我」

21歲中國網球手鄭欽文創造歷史，成為首位打入奧運網球單打決賽的中國運動員。鄭欽文這幾日惡戰連場，在第三圈及八強都是打足三盤反勝對手，兩場都打了超過3小時。今場四強贏世界排名第一的施安迪雖然能直落兩盤取勝，但都打了近2小時。

3日連續比賽打了8小時，鄭欽文肯定累透了，當她獲得致勝一分後，第一時間是躺在紅土地上。她賽後表示憑一口氣撐住，今場的體能意料之外地充沛，更豪言就算今場要打3小時也沒問題。



鄭欽文贏波後馬上躺在地上，朝天空咆哮。（路透社）

「那一刻的感受無以言表。」 鄭欽文賽後說：「當我躺下來望着天空，我對着天空怒吼，真的太難形容我此刻的激動了。因為我是擊敗了世界第一，也是這幾年一直蟬聯法網冠軍的人。這一路上其實並不容易。加上我前兩天在場上征戰了6個多小時，3天內估計在場上呆了有8個小時，我覺得一直都是有那口氣在支撐着我。」

巴黎奧運網球女單四強，鄭欽文以6：2及7：5擊敗世界排名第一的施安迪（Iga Świątek），成為史上首位入奧運單打決賽的中國球手。

鄭欽文歷史性打入決賽。（路透社）

首次參加奧運的鄭欽文說：「其實我知道，如果是普通的比賽，在連續這麼長時間征戰下來，我的體能可能早就沒有多少了。但不知道為什麼，我覺得今天我的體能一直都很充沛。我知道，即使進入到第三盤，我也一定會拼到最後一口氣。即使是再讓我為我的國家打3個小時，我覺得我也能做到。」

從第三圈起，鄭欽文面對嚴峻考驗，在7月30日鬥世界排名第15位的美國球手娜華露（Emma Navarro），首盤先輸6：7，到第二盤更差點落敗，一度落後局數3：5，咬緊牙關打逆境波，追至6：6平手，並在決勝局贏細分7：4追平局數1：1。在第三盤，鄭欽文輕鬆一點，大勝6：1，以盤數2：1反勝晉級。這場比賽打了3小時10分。

鄭欽文近3日打了8小時，硬仗連場。（路透社）

在八強，鄭欽文於7月31日遇上前世界排名第一的德國球手姬爾芭（Angelique Kerber），同樣打逆境波，首盤輸6：7，之後連贏兩盤6：4及7：6，反勝2：1入四強。這場比賽她亦打了3小時4分。鄭欽文連續兩日打了兩場超過3小時的反勝，今日8月1日的四強仍然體能充沛，戰意十足，花了1小時51分鐘擊敗施安迪。

鄭欽文說：「我在奧林匹克的賽場上擊敗了世界第一，我覺得這對我來說意義非凡。」

贏波後，鄭欽文飛拍攤落地。（新華社）

今場贏施安迪的比賽，鄭欽文在第二盤一度陷於苦戰，被兩破發球局，落後到0：4。不過，鄭欽文追上來，並以7：5贏出那一盤。

「可能是我今天打球打得比以往都要聰明。因為我知道，我以往打球可能更想著靠力量取勝，打得很急躁。」鄭欽文回顧今場比賽：「但是在今天，不管是在0：4落後的情況下還是在第一盤，我都嘗試着去打得更加聰明和張弛有度，我覺得這才是關鍵。因為對陣施安迪這樣的對手，不能一直等待，但是也不能太過急躁，我需要找到那個平衡點。但是終於今天，在奧林匹克的賽場上，我找到了。」

以往中國隊在奧運網球單打的最佳成績是李娜打入北京奧運四強，取得殿軍。今屆，鄭欽文帶來歷史性的突破。她說：「我一直都有想過（這個時刻）。其實我一直期待着2024年的巴黎奧運會，我從2022年的時候做採訪，就提到過我一直在期待這件事情。但是，期待是一回事，真正的做到又是另外一回事。我非常驕傲能夠創造這樣歷史性的一刻，我也知道比賽還遠遠沒有結束。但是請允許我享受這目前一點點的勝利。」