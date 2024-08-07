巴黎奧運｜女乒決賽後網民詆毀運動員　北京公安拘女疑犯

北京公安8月6日公布，近日接獲群眾舉報，在巴黎奧運會3日舉行乒乓球女單決賽後，有網民在微博平台發表詆毀運動員和教練員信息。警方迅速開展調查，捕獲29歲姓賀女疑犯。經查，該人惡意編造信息、公然詆毀他人，造成惡劣社會影響。目前，大興公安分局已依法將賀某某刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。



巴黎奧運會乒乓球女單金牌賽上，陳夢4-2孫穎莎奪冠。（視覺中國）

8月3日，陳夢成功衛冕乒乓球女單金牌，擊敗了孫穎莎。但比賽過程中，賽場上大量粉絲為孫穎莎加油，為陳夢加油的聲量則小很多，甚至有人在陳夢得分時喝倒彩，觀眾的表現事後引起網民熱烈討論。

微博管理員4日曾發帖稱，在前一天的乒乓球女子單打決賽中，中國隊包攬金銀牌。但在比賽過程中，部份觀眾的不理智觀賽行為在網上引發爭論，有個別用戶借此從站外搬運轉載惡意揣測的引戰內容，甚至發布攻擊運動員和教練組成員的非理性言論，對此站方予以嚴厲處置。

根據《微博社區公約》等相關規定，站方對近兩日在相關賽事討論中存在的拉踩引戰、惡意攻擊等行為，共清理違規內容逾12,000條，並對300多個違規賬號按程度予以階段性禁言，甚至永久禁言處置。