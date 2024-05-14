新冠變異株KP.2全球蔓延　國家疾控局：內地處於極低流行水平

新冠病毒新型變異株KP.2在全球多國蔓延，國家疾控局周二（14日）表示，該變異株目前在內地處於極低的流行水平。



綜合內媒報道，KP.2是Omicron JN.1變異株的第三代亞分支，也是JN.1變異株中具有較強傳播優勢的一個亞分支，於今年1月2日在印度採集的樣本中首次監測到。2月以來，由於KP.2在全球流行毒株中的佔比增長較快，世界衛生組織（WHO）於5月3日將KP.2列入「需要監測的變異株」。近期，部分國家的KP.2亞分支流行程度相對較高，佔比為10%-30%。

據美國疾病控制與預防中心5月10日發布的數據顯示，KP.2目前已經取代JN.1成為美國的主要流行株。另據Global News當地時間5月9日報道，KP.2迅速在加拿大佔據主導地位，截至4月28日，KP.2佔加拿大所有新冠個案的26.6%，超過其他JN.1亞變種。

國家疾控局表示，新型變異株目前在內地處於極低的流行水平。（新華社）

國家疾控局表示，中國現階段的主要流行株構成比排在前三位的為JN.1、JN.1.16和JN.1.4，3月11日首次從廣東本土個案中監測到KP.2變異株。截至5月12日，本土個案中共監測到25條KP.2序列。每周報告的本土序列中KP.2佔比在0.05%-0.30%之間，處於極低水平。

南方醫科大學公共衛生學院生物安全研究中心主任趙衛介紹，考慮感染過的人群已經有一定的抗體水平和免疫屏障，所以即使有新的變異株，目前變異株感染後的症狀，仍主要是輕型和無症狀感染者。

趙衛說，出現新的變異株，提示我們新冠病毒並未消失，並且病毒仍在變異，從臨床上來看，現在的變異株雖增加了傳播優勢，但是感染者的臨床症狀和以前的毒株沒有區別，致病性目前看也沒有明顯增加，重症率應不會增加。