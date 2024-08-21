巴黎奧運｜習近平會見中國體育代表團　勉勵戒驕戒躁再立新功

中共總書記、國家主席習近平8月20日在北京會見巴黎奧運的中國體育代表團成員，讚揚他們頑強拼搏、不負使命，取得中國歷來參加夏季奧運會境外最好成績，實現了比賽成績和精神文明雙豐收，為祖國和人民贏得了榮譽。他代表黨中央和國務院歡迎大家凱旋，向大家致以熱烈祝賀和誠摯慰問。



2024年8月20日，國家主席習近平在人民大會堂接見巴黎奧運中國體育代表團，歡迎他們凱旋歸來。（央視截圖）

下午3時20分許，習近平等黨和國家領導人來到代表團成員中間，全場響起長時間熱烈掌聲。習近平與大家親切握手，並合影留念。他發表講話時表示，中國體育代表團的優異成績，既是國家體育事業發展進步的集中體現，也是中國式現代化建設成就的一個縮影，充分彰顯了新時代中國力量。

躋身體育大國基於國力不斷增強

習近平指出，國運興則體育興、國家強則體育強。中國能夠躋身世界體育大國、奧運強國之列，根本在於綜合國力不斷增強，為體育競技訓練提供了先進科技支撐和堅實物質保障，也為各領域體育人才脫穎而出創造了良好成長環境和廣泛群眾基礎。

他讚揚運動員在賽場上牢記黨和人民重托，「國家榮譽永遠超過個人」、「我的這塊金牌獻給偉大的祖國」等誓言擲地有聲，展現了祖國至上、為國爭光的赤子情懷，祖國和人民為他們驕傲及點讚。

2024年8月20日，國家主席習近平在人民大會堂接見巴黎奧運中國體育代表團，歡迎他們凱旋歸來。（央視截圖）

強調中國堅持拿道德及乾淨金牌

習近平強調，中國體育代表團堅持拿道德的金牌、風格的金牌、乾凈的金牌，弘揚了體育道德風尚，贏得了廣泛尊重認可，充分展現了新時代中國形象。他表示，新的奧運備戰周期已經開始，希望大家戒驕戒躁、再接再厲，並希望大家帶動全民健身、青少年體育蓬勃開展，為建設體育強國再立新功。