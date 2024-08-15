華人大馬遭綁架　警方擊斃4人　家屬曾付120萬美金虛擬貨幣贖金

馬來西亞警方近日破獲一起涉及中國公民的綁架案。一名中國公民遭綁架，當地警方在抓捕18名疑犯時，擊斃4人，拘捕10人，餘下3男1女在逃，警方正在努力追捕中。



據中新社報道，一名中國男性公民與一當地女性，上月11日在從吉隆坡國際機場前往雪蘭莪州的途中遭綁架。中國公民家屬支付了約120萬美元（約935萬港元）的加密貨幣贖金後，兩人於7月15日被釋放。雪蘭莪州警方記者會上透露，18名涉案疑犯皆有前科，包括涉嫌綁架中國公民的男司機，他亦是綁架計劃的策劃者。

目前警方已追回約37.3萬美元的現金，以及價值約70萬美元（約合人民幣502萬元）的車輛、手錶和珠寶等物品。