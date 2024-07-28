2內地高管在菲撕票案　菲警：疑犯「李娜」背7條人命疑似潛逃回台

據此前報道，近期有兩名中國醫療器械公司高管受一名叫「李娜」女子邀請赴菲律賓工作時，一到當地就遭到綁架並撕票。菲律賓當地警方已於7月5日確定「李娜」和另外至少一名男性涉案，其中「李娜」來自台灣。

據台媒報道，菲律賓警方調查稱，「李娜」已經離境，不排除潛逃回台。而「李娜」已非首次用交友或商業洽談的方式接近被害人，至少已有7人受害。



兩名中國醫療器械公司高管赴菲律賓工作時，遭遇綁架並撕票。兩人分屬不同的公司，其中一名受害人為蘇州潤邁德醫療科技有限公司國際營銷總監夏軻孚，年僅39歲；另一名遇害者是美籍華人孫靖。

左圖為夏軻孚，右圖為孫靖。（《菲律賓商報》）

二人於5月中旬在歐洲醫學展會結識「李娜」，期間雙方曾進行專業的醫學商務談判，為促使二人赴菲，「李娜」還發來了全套邀請函資料，事後才發現所有資訊均系偽造。

6月20日，二人赴菲律賓與「李娜」見面希望進行商務會談，傍晚18:00左右抵達菲律賓後，孫、夏二人很快失去人身自由。21日中午前後，夏的妻子接到微信電話，稱其在會所打牌輸錢需要家人電子匯款。然而，在三四天後，夏家打完價值300萬元的虛擬貨幣USDT後，對方就無法聯絡了。

6月23日，孫靖與家人的最後對話截圖。（新京報）

據內媒​​7月5日報道，知情人透露，菲律賓警方通過照片比對，已經確定「李娜」和另外至少一名男性涉案。已鎖定涉案人「李娜」身份，其來自台灣，目前此人不在菲律賓境內。包括「李娜」在內的涉案人員，警方仍在抓捕中。

另據台灣TVBS7月27日報道，「李娜」疑似已離開菲律賓潛逃回台灣。其犯案手法都是主動接近被害人並以交友或商務洽談名義相約，打造美艷又專業的人設，而共犯至少還有一名男子講著福建口音，至少有7名受害者。

若確定「李娜」為台灣人，根據台灣刑法規定，台灣警方可對其進行逮捕審判，而大陸與菲律賓與該案也有管轄權。未來案件或從國際刑事案件升級為國際政治角力。