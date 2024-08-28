巴黎奧運｜曾憲梓基金會獎內地奪金選手　潘展樂代表領2800萬獎金

8月27日下午，曾憲梓體育基金會巴黎奧運會內地金牌運動員頒獎儀式在北京國家體育總局舉行，基金會為內地巴黎奧運金牌運動員頒發總額2800萬元港幣的獎金。



曾憲梓體育基金會理事長曾智明、副理事長曾智雄向奧運運動員頒獎。國家體育總局局長高志丹，副局長周進強以及巴黎奧運會金牌運動員代表出席頒獎儀式。

高志丹對曾憲梓先生及曾憲梓體育基金會表示感謝，他說，作為香港知名實業家和愛國人士，曾憲梓先生生前長期關心和支持國家改革開放和經濟社會發展，多次慷慨解囊，支持國家教育、航天和體育等各項事業發展。相信曾憲梓先生的家國情懷和體育基金會的關心支持，將繼續鼓勵國家體育健兒再創佳績，為祖國和人民贏得更大榮譽。

曾智明代表基金會祝賀祖國奧運健兒在巴黎奧運會上的歷史佳績和良好表現。曾智明表示，曾憲梓體育基金會是父親曾憲梓博士自2008年北京奧運會時創立。至今，曾憲梓體育基金會已分別獎勵了在第29、30、31、32和33屆奧運會上獲得金牌的內地體育健兒達302人次，已頒發獎金總額為港幣逾1億2千8百萬元，基金會將繼續支持內地體育事業發展，鼓勵體育健兒再創佳績。

金牌運動員代表中國乒乓球女子運動員孫穎莎表示，「我們將牢記習近平總書記的殷殷重托，不負曾憲梓先生和社會各界期望，繼續弘揚中華體育精神和奧林匹克精神，為社會傳遞更多正能量。」