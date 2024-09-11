林依晨內地節目自稱「成都人」惹議　國台辦：去中國化荼毒甚劇

9月11日，國務院台灣事務辦公室舉行例行新聞發佈會，發言人就近期兩岸熱點問題回答記者提問。國台辦回應林依晨自稱成都人遭網暴事件，指介紹祖籍是人之常情，島內長期「去中國化」荼毒甚劇。



台灣演員林依晨在內地真人秀節目《心動的信號7》錄影，一聽到有來賓來自成都時，她馬上舉手高喊「我是成都人」。（騰訊）

9月11日，國台辦發言人陳斌華邀請記者提問。（新華社）

台灣知名演員林依晨近日在內地真人秀節目《心動的信號7》，當節目中提到有來賓來自成都時，林依晨立即舉手高喊「我是成都人」，事件在台灣引發爭議。

9月11日，國台辦舉行記者發佈會，有記者提問，最近台灣藝人林依晨因一句「我是成都人」被島內親綠網軍網暴，請問發言人對此有何評論？

台灣藝人林依晨。（林依晨IG圖片）

陳斌華表示， 台灣演藝人員介紹自己的祖籍地，表達對中華兒女身份的認同，人之常情，何錯之有？就像我工作生活在北京數十年，有人問我是哪裏人，我會很自然地回答「福建人」。親綠網軍對一些藝人的網暴，再度證明「台獨」即「台毒」、「反中」則反智，島內長期「去中國化」荼毒甚劇、貽害無窮。

他還表示，這麼一件符合人之常情的事情為什麼會在島內引起爭議？究其原因，就是民進黨當局長期「去中國化」，「台獨」勢力長期大搞「文化台獨」造成的。