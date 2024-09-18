廣州調查｢美誠月餅｣：商標由香港註冊企業授權　抽樣檢查全部合格

9月18日，廣州市花都區市場監督管理局發布關於涉美誠月餅的情況通報，顯示相關商標使用和食品生產等均未發現違法行為；對美誠月餅樣品抽檢全部合格。



「三隻羊」瘋狂小楊哥和曾志偉共同帶貨的香港美誠月餅。

近期，內地網紅直播主瘋狂小楊哥和港星曾志偉在「三只羊」直播間銷售的「香港美誠月餅」因未在香港生產、銷售，以及涉嫌為「山寨美心」引發消費者不滿，相關話題在內地及本港引發輿論關注。

廣州花都區市監局9月18日通報事件表示，此次事件涉及花都區2家企業和1家香港企業，區內2家企業分別是廣州市美誠食品有限公司（以下簡稱「廣州美誠食品公司」）、廣州市美誠食品科技有限公司（以下簡稱「廣州美誠科技公司」），涉及的香港企業是香港美誠食品集團有限公司（以下簡稱「香港美誠食品集團」）。

美誠工廠。（正在新聞）

企業經營情況方面，廣州美誠食品公司已取得營業執照和銷售預包裝食品備案，是一家食品貿易商；廣州美誠科技公司已取得營業執照和食品生產許可證，質量管理制度和生產流程環境符合要求，目前暫未發現存在違法行為。

香港美誠授權廣州美誠使用商標、加工月餅

對於商標使用和委托加工情況，首先香港美誠食品集團在香港注冊有「美誠」、「香港美誠月餅」、「MEISUN」等核準在月餅商品上的商標，其把商標授權給廣州美誠食品公司使用，廣州美誠食品公司能提供香港美誠食品集團的登記資料和相關商標授權使用書等材料。

其次，廣州美誠食品公司委託廣州美誠科技公司加工「香港美誠月餅」產品，有委託加工合同，產品包裝材料均由廣州美誠食品公司提供，相關月餅產品外包裝及文字宣傳上均有使用「香港美誠月餅」字樣。

自稱香港品牌的「美誠月餅」，在網上銷售「高端」月餅，內地傳媒報道在香港卻買不到。

「三隻羊」直播間打出，美誠月餅黑松露流心奶黃月餅全國銷量第一 。

「三隻羊」瘋狂小楊哥和曾志偉共同帶貨的香港美誠月餅。

美誠月餅抽樣檢查全部合格

近期，省市場監管局及廣州市局、花都區局監管人員對廣州美誠科技公司進行現場檢查3次，暫未發現食品安全突出隱患；近期，花都區局共檢查月餅相關企業24家次，抽樣月餅23批次，合格率100%。

8月中下旬，市、區兩級分別委託檢測機構對花都區月餅開展專項監督抽檢，對廣州美誠科技生產的月餅產品專項抽檢3批次，結果全部合格。

此外，美誠食品公司主動將月餅產品送至有資質的第三方檢驗機構進行委託檢驗，今年共送檢樣品32批次，結果全部合格。

香港美誠實為廣州公司運營。

通報表示，區市場監管局已向直播平台所在地市監部門和直播帶貨公司注冊所在地市監部門發函，要求協助調查，相關情況有待進一步核實。接下來，相關部門將密切跟進事件進展，對廣州市美誠食品有限公司與相關帶貨主播平台的合作關系和合作內容開展進一步核查，加強對相關企業的監管與合規指導。