深中通道南沙線10月中通車　連接廣深節省1小時｜附廣州7大好去處

繼今年6月深中通道開通後的又一好消息！深中通道南沙線，預計將於10月中旬通車！



深中通道南沙線通車後，廣州南沙⇌深圳寶安機場最短車程將縮短至20分鐘以內。

深中通道南沙線，又名南中高速（萬頃沙支線），是南中高速（主線）連接深中通道的重要道路，也是深中通道連接廣州、南沙的重要「一線」。



據南沙官微發布的消息稱，深中通道南沙支線預計在十月中旬通車。其中，全線共設彩虹、南沙濕地、南沙南3個匝道收費站。

南中高速萬頃沙支線通車之後，將與深中通道形成Y字形路網，廣州市民可選擇南沙港快速路，經南中高速新墾互通樞紐或萬環西路互通樞紐轉入南中高速萬頃沙支線，由深中通道抵達深圳、中山和江門等地。配套的南中高速萬頃沙服務區也將為過往司機乘客提供便利的服務。

此前，從萬頃沙到前海全程需要大約一個半小時。項目建成通車後，從南沙15分鐘可至中山城區，20分鐘內可抵達深圳。這速度實在高！

不用等年底，10月中旬可通車！是不是已經迫不及待「閃現」廣州啦？

收藏這份廣州遊玩指南，馬上就能用上啦！

廣州遊玩指南

廣州這些景點，值得一去！👇👇👇

+ 2

1. 永慶坊

一路開掛的永慶坊，越來越火了~中秋節與國慶雙節同慶，大街小巷掛滿燈籠，隨手一拍都是滿滿的國風大片~

地址：廣州荔灣區恩寧路99號

開放時間：24小時開放



2. 陳家祠

陳家祠集嶺南地區多種建築裝飾工藝於一體，包括有木雕、磚雕、彩繪等，被譽為「嶺南建築藝術的明珠」，是中國現存規模最大、保存最完好、裝飾最精美的祠堂式建築。

地址：廣州荔灣區中山七路陳家祠

開放時間：9:00-18:00，逢周二閉館



3. 廣東省博物館

國家一級博物館，其面積之大、藏品之多，定能讓你大開眼界！廣州最熱門的博物館，可以免費參觀，但需提前一周網上預約哦！

地址：廣州天河區珠江東路2號

開放時間：9:00-17:00，逢周一閉館



4. 廣州塔（小蠻腰）

小蠻腰是廣州的地標！登上塔頂可以俯瞰整個城市的繁華美景，推薦傍晚來，夜景絕美~

地址：廣州海珠區閲江西路222號

開放時間：9:30-22:00



5. 石室聖心大教堂

哥特式建築的經典代表，是國內最宏偉的雙尖塔教堂之一！一進教堂便有種穿越到歐洲的感覺，拍照很有意境~

地址：廣州越秀區一德路56號

開放時間：8:30-17:00



6. 沙面島

滿滿的異國風情，充滿了各種歐式建築，特別適合喜歡人文景觀和拍照的小夥伴！這裏寧靜又優雅，最適合散步休閒~

地址：廣州荔灣區沙面大街

開放時間：24小時開放



7. 海珠國家濕地公園

花城廣州，自然少不了看花。海珠湖的花海不定期更新，逛公園之餘還能賞花~

地址：廣州海珠區新滘中路168號

開放時間：9:00-17:00，逢周一閉館



【本文獲「深圳攻略通」授權轉載，微信公眾號：szglt0755】