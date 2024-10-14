復旦教授沈逸：要港要域封控　大陸穩健梯次推進統一進程

伴隨着台灣海峽第一縷陽光，聯合利劍-2024B如期而至。這次演習信息從凌晨5點開始發佈，我在7點30從家裏去學校上班路上，看到了微博的刷屏消息。一如軍事頻道專家分析的那樣，相比2024A的冷啟動，2024B選擇開始的時間和方式，已經比較全面完整的體現了實戰特色，隨時轉戰的意味非常清晰：在黎明到來之前，已經全面就位的力量體系，伴隨着日出，伴隨着第一縷陽光，讓正義降臨海峽，指出了最終解決問題的清晰圖景。



本文獲《觀察者網》授權刊載，作者為復旦大學國際政治系教授沈逸。



沈逸：要港要域封控，大陸穩健梯次推進統一進程。（觀察者網）

要港要域封控，是這次新增的科目，指向性不言而喻。2024A的聯合利劍演習，根據國防部發佈的消息，「重點演練聯合海空戰備警巡，聯合奪取戰場綜合控制權，聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台島周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力」，到了2024B的聯合利劍，「艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，重點演練海空戰備警巡、要港要域封控、對海對陸打擊、奪取綜合制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。」新增的要港要域封控科目，指向性和針對性更加明顯，也以更加明確的態勢，展示正在形成的富於層次化的能力和能力體系。

沈逸：要港要域封控，大陸穩健梯次推進統一進程。（觀察者網）

與2024A相比，2024B的聯合利劍演練，「中國海警局新聞發言人劉德軍表示，10月14日，海警2901編隊、1305編隊、1303編隊、2102編隊位台島周邊海域開展執法巡查，環台島巡航管控，這是按一個中國原則依法管控台島的實際行動。」

按一個中國原則依法管控台島的實際行動，清晰顯示了這不是演習，而是實際的執法巡查行動。而且，根據玉淵潭天的消息，此次聯合利劍2024B以及海警執法巡查，明確進入馬祖周邊所謂禁限制水域，實現了「對外島全面的實控」。這是採取實質性措施，穩步推進統一進程的又一個階段性的進展。

聯合利劍2024B的指向性非常清晰，就是要震懾「台獨」，實質性推進統一進程。台灣島內的「台獨」勢力，需要認清這樣一個基本的現實：統一是一個梯次發展的進程，推進這個進程的主動權，在大陸；台灣島內的政治勢力願意配合，那麼這個統一的進程可以用和平的方式實現，台灣島內的政治勢力不願意配合，那麼這個統一的進程可以用非和平的方式實現；無論使用哪種方式來推進統一的進程，台灣島內政治勢力能夠選擇的只有不同的方式，而不存在能夠阻止這個進程的選擇。

當然，這個過程不是一蹴而就的，台灣島內的政治勢力長期形成的頑固、扭曲、偏執的錯誤認知，確實也是非常堅硬的，需要持續不斷的使用各種方式，才能進行有效的校正，才能取得實質性的進展。在此過程中，大陸需要保持耐心，恆心，以及信心。大陸是負責任的行為體，不是台灣島內那些癲狂的勢力，選擇的戰略、路徑和方案，是從中華民族整體利益出發，站在地區與全球穩定與安全的高度，做出的正確選擇。

沈逸：要港要域封控，大陸穩健梯次推進統一進程。（觀察者網）

從1995年開始到2024年，中國人民解放軍在祖國統一大業的能力和能力體系建設進程中。持續取得了長足的進步。從1950年開始，中華人民共和國的戰略決策者就清晰且清醒的認識到，解決台灣問題，需要有效的、系統性的綜合能力建設。實事求是的說，這裏的能力建設，從一開始對標的，就是在軍事能力尤其是海空軍領域具有壓倒性優勢的美國。因為美國介入台灣，第七艦隊進駐台灣海峽，這是今天台灣問題的由來。要解決這個問題，美國不相信道理，只相信物理支撐的道理。

1949年之後，從一江山島到1958年金門炮戰，此後到1995年由李登輝搞「兩國論」引發的第三次台海危機，再到2022年佩洛西竄訪引發的圍島演練，以及2024年的聯合利劍，中國人民解放軍陸軍、海軍、空軍、火箭軍等軍兵種的能力和能力體系的完善與提升，讓整個演習區域的位置，態勢，梯次前進、展開、延伸、包圍，冷啟動的速度與效率，對台島要害港口與水域的管控能力，為實質性推進統一，不斷注入積極的戰略因素。

萬噸海警船，以及常態化執法巡查，與2024聯合利劍B的聯動，顯示了能力提升之後的中國，在解決台灣問題的進程中，有了更多的選項。

聯合利劍2024B的演練中增加了要港要域封控，同步伴隨的是四個海警編隊，包括萬噸海警船（意思這東西的噸位比美國海軍的提康級巡洋艦，以及整天被當做救火隊員的伯克級盾驅逐艦，都要更大，而且還只是個海警船而已，不是軍艦），展示的是富有中國特色的灰色區域，即非致命武力和軍事力量在非致命運用領域的行動能力。

實事求是地說，就台灣島本身的特點來說，其戰略上的脆弱性是顯而易見的。而伴隨從執法管控入手的新模式，大陸在整個台灣海峽以及圍繞台灣島各個要害水域，執法巡查能力的提升，以及必然出現的常態化執法巡查，是非常清晰的前景。這種執法巡查只要務實展開，登船臨建的常態化，也自然會順理成章的展開。台灣島內的那些勢力，需要對此有充分的準備，當然，也會遵循一貫的「不見***不死心」的特徵展開後續的互動。

聯合利劍2024B展示的區域拒止能力，與之前的洲際彈道導彈發射，向美國傳遞了清晰的信息。解決台灣問題，當然繞不開美國。從能力和能力體系的對比來說，中國在解決台灣問題時具備的區域拒止能力，已經朝着美國沒有辦法有效抵消的方向持續前進，距離實質性的越過美國戰略精英的心理認知拐點（過了拐點就意味着美國實質性的認可這種能力變化）也已經變成了一個時間問題。

站在美國自身國家利益的角度來說，早點認清形勢，自己給自己找到一個台階，積極回應中國的戰略審慎與戰略克制，對美國來說，或許在心理上會有些彆扭，但確實是一種非常理性的選擇。