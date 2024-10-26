同事一句笑說「長得不像本地人」內地OL做基因檢測驚揭真正身世

大陸河南新鄉一名OL，自幼在當地長大，不料日前同事一句玩笑話「你長得不像本地人」，讓她心生疑竇跑去做了基因檢測，赫然發現自己竟非父母親生，現向媒體求助希望能找到廣西的親生父母。



【圖輯】被說「長得不像本地人」河南OL做基因檢測發現自己非父母親生（點圖放大了解👇👇👇）

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據河南電視臺「小莉幫忙」節目官方微博報導，24歲的董女士一直在河南新鄉生活，同事和朋友們經常開向她玩笑稱：

「你長得一點也不像河南人，鼻子嘴巴氣質更像南方」

「鼻子寬、嘴巴厚，而且眼睛也比我們大，眼窩更深」。



基因檢測發現董女士更像廣西貴港人。（微博＠小莉幫忙）

一開始董女士也沒把這些話當回事，可次數多了心裡也犯起了嘀咕：

「難道我真的跟河南人長得不一樣？」



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帶著這份疑惑，她回家向父母詢問自己的身世，沒想到，不問還好，一問更加啟人疑竇，爸媽不僅支支吾吾，態度左閃右避，就連問自己的生日，竟然還有不同的回答。

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這下可把董女士搞得心神不寧，每天晚上翻來覆去地想，「我到底是從哪兒來的呀？」於是下定決心去做基因檢測，報告出來果真不是河南人，DNA顯示更接近廣西貴港那邊的人，董女士表示：

「我的想法很簡單，就是找到親生父母。」



記者聯繫上「寶貝回家」志願者協會，對方表示會將董女士的相關訊息整理編輯後，在廣西當地擴散，待民眾提供線索訊息，一旦有了消息將先行派員實地走訪，後續再反饋給董女士。

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