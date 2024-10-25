男神愛女「遺傳完美基因」年僅8歲已有超高鼻 面容清秀似模特兒
撰文：聯合新聞網
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「仔仔」周渝民與喻虹淵結婚9年育有1女，但女兒正面幾乎不曾曝光，喻虹淵日前歡度36歲生日，放上一張疑似跟8歲女兒的合照，除了面容清秀，挺直的鼻子也很搶眼，完美遺傳父母基因，引發小小轟動。
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喻虹淵的慶生照中照例沒有老公，但這回卻出現了女兒，只見她抱著小女孩一起切蛋糕，氣氛溫馨。喻虹淵寫下「祝我和家人朋友們健康快樂，事與願合，生活明朗，一路向光」，引來不少祝福。
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周渝民之前受訪時，曾說自己會給家人驚喜，但不想被所謂「儀式感」綁住，連自己生日都不會特別記住。加上他也不喜歡曝光私生活，看得出這麼多年來，喻虹淵都不像一般老婆媽媽一樣曬愛很節制，IG大多放一些意境照。
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