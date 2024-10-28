首篇頂級期刊論文來自港校！　港澳8校與中國散裂中子源中心簽約

2024年10月26日，南方先進光源指導委員會第三次會議在中國香港舉行，會上散裂中子源科學中心與港澳8所高校簽訂合作協定，深化與港澳高校的合作，共同探索南方先進光源共建新模式，滿足粵港澳大灣區使用者對世界先進的第四代同步輻射光源裝置的急迫需求，促進加快形成多種研究手段互補的大科學裝置集群，起到「一加一大於二」的效果。



各方期望締約方在促進多學科交叉融合科研、支撐高新產業發展、吸引尖端人才、促進國際交流合作等方面，能受益於光源裝置，發揮巨大的協同效應。南方先進光源可以作為粵港澳科技創新合作的試點和示範項目，在資金使用、人才流動、合作機制等方面積極探索並逐步完善相應機制，為提升大灣區科研創新合作水準提供支持。



參加簽約的高校有香港大學、香港城市大學、香港中文大學、香港科技大學、香港理工大學、香港浸會大學、澳門大學和澳門科技大學。是次簽署的合作協議旨在促進粵港澳共建南方先進光源，使港澳地區髙校在南方先進光源中更深入地參與設計、建設和開放運行。是次締約對於粵港澳大灣區科研合作產業升級轉型、綜合性國家科學中心和國際科技創新中心發展有重要里程意義，建設一台技術先進的同步輻射光源，對於港澳地區院校的科研依托也有極大幫助。

中國科學院高能物理研究所副所長、散裂中子源科學中心主任王生教授介紹，位於廣東東莞的中國散裂中子源是粵港澳大灣區首個國家重大科技基礎設施，早前已與7所港澳高校合作完成了76項實驗課題。

「中國散裂中子源開放運行後，第一篇在頂級期刊上發表論文就來自香港高校。他們研究中的關鍵資料正是通過中國散裂中子源實驗獲得的。此外，香港城市大學全面參與了中國散裂中子源多物理譜儀的設計和研製，這是國內首台中子全散射譜儀，關鍵技術指標國際領先，是粵港科技合作、協同創新的典範。」王生教授說。

中國科學院高能物理研究所副所長、散裂中子源科學中心主任王生教授。（京港學術交流中心）

今次締約重點,正在策劃興建的「南方先進光源」,與已有的「散裂中子源」並稱為超級顯微鏡，受到許多港澳科學家的高度期待。在我國，除了粵港澳大灣區以外的三個綜合性國家科學中心，都已建設了同步輻射光源裝置，位於中部的長三角和北部的京津冀地區，對於大灣區特別是港澳地區高校的大量前沿研究，特別是產業用戶的研究需求支援不足。

落戶於大灣區這個經濟蓬勃、科研水準高、創新能力強、產業需求旺盛的地區，南方先進光源可被視為一台高品質的「巨型X光機」，利用X射線探測核外電子，能廣泛應用於物理、化學化工、材料科學、能源、環境等多個重要研究領域，是支撐基礎科學、應用基礎科學及工業應用的重要實驗設施。與通過中子探針觀察物質的微觀結構和動力學、主要與物質的原子核相互作用的散裂中子源，有強大的互補性。

南方先進光源指導委員會第三次會議現場。（京港學術交流中心）

本次會議的主辦方之一京港學術交流中心總裁徐海山先生表示，港澳地區有一大批同步輻射科研應用、在國際學術界享有盛譽的國際化科研團隊。港澳地區在南方先進光源全生命週期的深度參與，有助於推進國際科研影響力和創新能力的形成，對裝置的高水準建設和運行、科研成果產出和轉化有著非常重要的意義。是次合作充分發揮雙方平台與學科互補的優勢，推動高水準科研成果產出，支撐未來產業發展。同時，雙方共同建立穩定的高水準人才培養和引進制度，為大灣區聚集和引進更多高水準科研人才擴闊基礎。

中國科學院院士陳和生、中國工程院院士趙振堂、中國科學院髙能物理研究所所長曹俊等專家，以及中央政府駐港聯絡辦、粵港澳大灣區院士聯盟、澳門科學技術發展基金相關代表出席活動。