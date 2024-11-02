潮團、潮商11月18日將相聚汕頭：為全球潮人同胞奉獻兩大盛會

11月2日，廣東汕頭舉行第22屆國際潮團聯誼年會和第10屆世界潮商大會新聞發布會。會上介紹，上述兩大盛會將於11月18日至20日在汕頭市舉辦，更好地講好中國故事、廣東故事、僑鄉故事，為全球潮人同胞奉獻一屆國際盛會。



第二十二屆國際潮團聯誼年會和第十屆世界潮商大會新聞發布會。

「潮聚·向汕」——第22屆國際潮團聯誼年會和第10屆世界潮商大會新聞發布會介紹，「兩大盛會」將於2024年11月18日至20日舉辦，並圍繞「經濟、文化、青春、團結」四大主題展開活動。

汕頭市委副書記、「兩大盛會」籌委會秘書處秘書長賴小衛表示，汕頭將兌現辦一屆「不一樣的盛會」的承諾，引導僑資投向現代農業、現代服務業、先進製造業和戰略性新興產業。依託華僑試驗區這個全國唯一「僑」字號國家級平台和一系列經濟活動，引導廣大潮汕籍僑胞在支持和參與國家改革開放和經濟特區建設中發揮更大作用。

汕頭市委副書記、市直機關工委書記賴小衛。

賴小衛在會上表示，汕頭將以籌辦「兩大盛會」為契機，做好高位謀劃推進、廣泛開展聯誼、提升城市品質、夯實發展基礎4個方面的工作。「兩大盛會」將是一場合作共贏的經濟盛會，也是一屆尋根圓夢的文化盛會，是一屆薪火相傳的青春盛會，也是一屆互助共享的團結盛會。

據介紹，國際潮團聯誼年會、世界潮商大會是全球潮汕籍鄉親最有影響力的「僑」字號國際盛會和規模最大的涉僑交流聯誼平台之一。此次是繼1997年第九屆國際潮團聯誼年會、2005年首屆國際潮商大會後，「兩大盛會」再度回歸汕頭，首次同城舉辦。

目前，各項籌辦工作已進入衝刺階段，汕頭將繼續保持「滿格狀態」，為全球潮人同胞奉獻一屆獨具特色、精彩紛呈的國際盛會。