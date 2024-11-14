珠海車撞人｜美德韓等多國大使館致哀　烏克蘭祝傷者早日康復

廣東珠海市周一（11月11日）晚上發生汽車撞向人群事件，造成至少35人死亡、43人受傷住院。事件引起多國關注，除美國駐華大使館向受害者及家屬致以慰問，韓國、德國、烏克蘭等駐北京大使館也致哀。



美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）13日在X平台以中英雙語發文，「我們對在珠海市慘劇中的受害者以及家屬表示深切的同情。希望傷者能早日康復，並且向正在哀悼中的諸位致哀。」

韓國駐北京大使館也以中韓雙語發文稱：「大韓民國駐華大使館對廣東珠海市駕車衝撞行人案件的遇難者表示沉痛哀悼，願傷者早日康復，對傷亡人員家屬表示深切慰問。」

德國駐北京大使館則在微博發文：「對於慘劇導致如此多人喪生，大使傅融深感震驚，對遇難者的親友致以最深切的哀悼，也向傷者表示真摯的關切，希望他們能夠早日康復。」

烏克蘭駐華大使館信息中心透過官方微博稱，為珠海體育中心越野車撞人事件的受害人致哀，並向他們的家親友致以關心與慰問。（微博截圖）

烏克蘭駐華大使館信息中心也透過微博稱，為事件受害人致哀，並向他們的家親友致以關心與慰問。