珠海2歲幼童摸魚感染創傷弧菌入ICU　右腳4隻腳趾已截肢待植皮

今年4月，廣東珠海2歲男童軒軒陪嫲嫲到街市買餸，回家後卻出現發燒、右腳腫脹症狀，到醫院檢查後發現感染創傷弧菌，更一度留醫深切治療部。

5月29日，軒軒父親透露，兒子右腳有4隻腳趾已切除，3星期後再做植皮手術。



事發於4月14日，嫲嫲買魚後讓軒軒幫忙提着回家，但軒軒到家後反覆發燒，並出現右腳腫脹、腳趾發黑情況。軒軒父親懷疑，「魚殺好裝在袋子裏，孩子提著袋子可能紮到了腳。回家後拿著魚玩，手可能又摸了傷口」。

4月15日晚，軒軒被緊急送往深切治療部搶救，12天後才度過膿毒血症危險期。軒軒父親透露，兒子右腳有4隻腳趾已切除，現已回家休養，3星期後再到醫院做植皮手術。

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北京大學人民醫院重症醫學科副主任醫師周剛介紹，創傷弧菌是生活在海水中的細菌，一般在20°C至30°C之間繁殖，廣泛分布於海水以及常見的海產品當中，主要通過傷口接觸和生食海鮮感染，肝病患者、免疫力較低人群容易嚴重感染。

周剛提醒，市民進食海產品前一定要煮熟；處理海產品時，生熟要分開處理，避免交叉感染，必要時要戴上手套，以防被刺傷，觸摸海產品前後要潔淨雙手。他指出，並非每名患者感染創傷弧菌後都會截肢或有生命危險，但因接觸海產品出現皮膚紅腫等症狀時，應及時就診治療。

深圳衛健委此前報道，創傷弧菌多在3至11月間活躍，尤其是夏季。在浙江、福建、廣東、廣西、海南等一帶的海產品中，經常能發現創傷弧菌。

創傷弧菌毒性極強，傷口一旦感染往往導致膿毒症和肢體壞死、壞疽等，致死、致殘率極高。而且感染後起病急、進展快，超過半數的患者在48小時內會進展為膿毒症休克及多臟器功能衰竭，病死率高達50-70%，名副其實的「海洋中的無聲殺手」。