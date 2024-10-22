湖南小學生墮井亡　井口僅用紙皮覆蓋　官方人士：疑捉伊因時出事

10月21日，湖南衡陽市有小學生墮井身亡。官方人士透露，出事學生疑與同學玩捉迷藏時不慎墮井。目前，事發現場已經被管控，屬地政府、校方和當地教育局正在妥善處理此事。



《大皖新聞》報道，湖南衡陽市蒸湘區勝利小學門外，一名小學生在放學後意外墮井身亡。

10月21日，湖南衡陽市有小學生墮井身亡。圖為涉事井口。（影片截圖）

10月22日，蒸湘區消防部門相關工作人員引述警方消息稱，一名學生在10月21日下午2時左右墮井，消防部門於當晚7時許接報，消防員趕赴現場打撈該名學生，但人已不幸離世，「井內有水，井口到水面的距離大約3米」。

知情人透露，蒸湘區勝利小學一名3年級學生，放學後墮入古井，直到晚上才被救出，「那個古井裏面有水，水很深，平時都是用鐵蓋鎖住的，最近在搞危房改造，井蓋不見了，只有一層塑料蓋在井上」。

事發現場附近有多人圍觀。（正在新聞）

事發地點距離勝利小學大門約30米，有一排拆遷房屋工地，四周有圍擋，但未完全封閉。（正在新聞）

《正在新聞》報道，事發地點距離勝利小學大門約30米，有一排拆遷房屋工地，四周有圍擋，但未完全封閉。事發當日下午1時40分，小孩母親將孩子送到校門口，讓他獨自等待校門開放；約10分鐘後，小孩通過圍擋缺口進入工地內，工地內有一口井被紙皮遮蓋，小孩誤踩紙皮後墮井。

遇難者親屬介紹，小孩今年8歲半，在讀小學三年級。因為小孩未按時到校，老師反映後，父母前往派出所報警、翻查閉路電視紀錄，才發現小孩誤入工地墮井。由於水泥井較深，井內沒有可攀爬的樓梯，「就算是成年人掉進去也上不來」。