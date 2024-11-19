康師傅「剁椒魚片湯麵」包裝上滿滿魚肉 打開驚見「只有它」惹議
撰文：TVBS新聞網
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內地康師傅推出一款「剁椒魚片湯麵」，包裝上有滿滿的魚肉片和辣椒，讓人看了食指大動。
不過有消費者買回家，一打開調味包，發現「此魚非彼魚」，魚片根本是魚板做成的Q版小魚，讓他瞬間哭笑不得。
內地律師稱已屬「虛假廣告」 點圖放大看看康師傅「剁椒魚片湯麵無魚肉」事件相關照片：
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根據《光明網》報道，康師傅這款新上市的「剁椒魚片湯麵」示意圖雖然有滿滿的魚肉，不過實際上是卡通小魚兒造型的魚板。
內媒致電給官方諮詢，對方未直接給出回答，而是提供泡麵產品的配料表資訊，建議消費自行查看。
至於泡麵包裝成份表，蔬菜包顯示，只有0.3克脫水複合魚片。
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此魚非彼魚也成為網友們熱議的話題，有網友笑稱：
「怎麼可能有真正的魚？」
「看著看著，挺可愛的」
「老婆餅裡沒有老婆」
「從頭到尾保留得這麼完整，這魚也算是含笑九泉了」
「感覺被騙了，仔細想想好像並沒有，思考邏輯完美閉環，康師傅可把重新定義魚片玩明白了」
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