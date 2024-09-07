楊桃中毒8人送命！1類人一口也不能吃恐四肢麻木　醫揭與高鉀無關

作為人體代謝的重要器官，腎功能受影響的病患生活上有諸多不便、在飲食部分也須時刻留意；台灣腎臟科洪永祥醫生提醒，腎病患者、尿毒症患者「一口楊桃都不能吃」，否則可能會因為無法代謝神經毒素，導致四肢麻木、甚至昏迷死亡。



腎病患者、尿毒症患者「一口楊桃都不能吃」，否則可能會因為無法代謝神經毒素，導致四肢麻木、甚至昏迷死亡。（Canva）

洪永祥醫生曾在Facebook「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文提醒，即便衛教資訊容易取得，但還會有不少腎友「誤食」楊桃或是相關製品，導致名為楊桃毒素（Caramboxin）的神經毒素無法代謝，最嚴重甚至可能有致命風險。

從台灣高雄醫學院附屬醫院的調查數據中可以發現，院區記載的20名「楊桃中毒」的腎衰竭患者中，多達17人最多只吃了「一個楊桃」或是「只喝楊桃汁」，但仍出現神經中毒的嚴重症狀，最終導致8人死亡，足見楊桃對於腎友的威脅性極大。

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「一口楊桃都不能吃」，洪永祥醫生表示，不少病患誤以為楊桃為高鉀水果，導致限鉀的腎衰竭患者不能食用的想法「是錯誤的」；主要原因是在楊桃代謝的過程中，楊桃毒素會因為無法代謝，造成四肢麻木、不停打嗝、意識障礙甚至昏迷死亡。

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