食物中毒｜薯仔四季豆5種蔬菜忌生食恐食物中毒！正確烹煮方法

蔬菜對健康有著顯著的益處，常被推薦作為均衡飲食的一部分。然而，有些蔬菜若未徹底烹調，可能含有毒素，進食後可能引起食物中毒。



以下是5種必須完全煮熟後再食用的蔬菜，並詳細說明其毒素成分及正確處理方式。

5種蔬菜千萬別生吃（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 四季豆

毒素成分：四季豆（又稱敏豆）中主要含有兩種毒素：皂素和血球凝集素。

風險分析：

- 皂素：這是一種天然存在於多種豆類中的毒素，具有強烈的腸道刺激性。食用未熟的四季豆可能導致腸道充血、腫脹，進而引發噁心、嘔吐和腹瀉等症狀。

- 血球凝集素：這是一種能使紅血球聚集的抗體。若大量攝入，可能會干擾正常的血液流動，甚至在極端情況下導致死亡。



正確處理方式：

為了消除這些毒素，應將四季豆加熱至100℃以上，持續煮5分鐘。建議在烹調前，先用沸水將四季豆燙熟，然後再進行熱炒，確保均勻受熱，並去除其苦腥味。



2. 金針菇

毒素成分：金針菇中含有秋水仙素，這是一種可能在人體內氧化形成有毒的「氧化二秋水仙鹼」的化合物。

風險分析：

秋水仙素對胃腸道和呼吸道的黏膜具有強烈刺激作用，可能導致食物中毒。進食後30分鐘至4小時內，可能出現噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等症狀。



正確處理方式：

回家後應立即將金針菇浸泡於冷水中1小時，然後必須煮熟。秋水仙素在約攝氏150度的熱水中可溶解，因此烹調時要確保其完全熟透。此外，金針菇不宜作為主菜，應控制食用量。



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3. 菠菜

毒素成分：菠菜中主要含有硝酸鹽和草酸。

風險分析：

- 硝酸鹽：這種成分在腸道內可能轉化為亞硝酸鹽，對人體有毒，尤其是對嬰幼兒，可能導致蛋白血症（藍血病）。

- 草酸：菠菜的草酸含量較高，會與鈣結合形成草酸鈣，妨礙鈣的吸收，長期攝取可能導致骨質疏鬆或腎結石等問題。



正確處理方式：

菠菜必須徹底煮熟，以降低硝酸鹽和草酸的危害。建議在煮之前先用熱水焯一下，以減少草酸的含量。



4. 茭白筍

毒素成分：茭白筍中含有較高的草酸。

風險分析：

草酸在腸道內可與鈣結合，形成難以吸收的草酸鈣，影響人體對鈣的利用。長期攝取可能導致缺鈣，引發骨質疏鬆等健康問題。



正確處理方式：

茭白筍在食用前最好先用開水燙過，以去除部分草酸，然後再進行涼拌或熟食，確保安全。



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5. 薯仔

毒素成分：薯仔中含有凝集素，這種成分會干擾紅血球的健康。

風險分析：

凝集素能干擾胺基酸、甲狀腺素及脂肪的吸收，可能對腸道造成損傷，導致腸道通透性增加，讓有害物質更易進入血液，造成發炎和免疫反應異常。



正確處理方式：

無論是油炸、蒸煮或其他烹飪方式，薯仔必須完全熟透才能安全食用，以減少凝集素的影響。



這些蔬菜雖然營養價值高，但為了保障自身健康，食用前務必經過徹底烹調，以降低毒素對人體的影響，確保安全的飲食習慣！

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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