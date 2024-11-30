河豚毒素｜少量可致命煮熟都冇用！喝口湯也中毒！5類海產同高危

許多人喜歡海鮮，但食用河豚而中毒案件層出不窮，台灣海洋大學食品科學系講座教授黃登福表示，台灣附近海域常見有30多種河豚，大多數含有劇毒，最顯著表徵為4顆牙齒，呼籲民眾勿購買或捕捉此種魚類。



河豚毒素耐高溫 少量即可致命 專家呼籲勿隨意烹食

黃登福說，河豚為暖水性的魚類，分布於溫帶、亞熱帶和熱帶海域，含有河豚毒素。河豚因種類、地域及季節不同而有毒性強弱之分。河豚毒素屬於神經毒素，毒性強、具有耐熱性，即使加熱也無法破壞，2-3mg的河豚毒素就足以致人於死。

河豚的毒在哪部位？（點擊下圖看清👇👇👇）

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台灣林口長庚臨床毒物科中心主任顏宗海表示，除了肌肉之外，河豚幾乎全身都有毒，包括，皮膚、內臟器官、卵巢或肝臟等。正因如此，在日本專門料理河豚的師傅必須通過考試，取得證照後，才能處理河豚，一般民眾如果自行烹煮，中毒風險高。

黃登福指出，台灣附近海域常見有30多種河豚，大多數有毒，最顯著表徵為4顆牙齒，呼籲民眾勿購買或捕捉此種魚類。除了河豚，海產螺、貝、海星、螃蟹和章魚等也可能含有河豚毒素，且透過食物鏈方式層層累積。

食物中毒常見4大物質（按圖👇👇👇）

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河豚毒素為「水溶性」！ 就算只要喝魚湯也會中毒

顏宗海表示，河豚毒素為「水溶性」，只要喝到魚湯，也會中毒，加上河豚本身耐高溫，煮了魚湯也無法破壞其毒素結構，也就是煮熟後，也可能將引發中毒，一開始嘴唇、手指等部位出現麻痺，嚴重時意識不清、抽蓄。

黃登福說，河豚毒素中毒潛伏期一般在3小時內（通常在10至45分鐘），症狀主要為神經症狀，包括，輕微頭痛、噁心、嘔吐、麻木或刺痛（包括口、舌及四肢）、頭暈無力、吞嚥困難；嚴重個案甚至出現呼吸麻痺、低血壓、心跳減慢等現象。

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在治療上，顏宗海指出，河豚中毒症狀嚴重度與攝食毒素多寡有關，吃得愈多，症狀愈嚴重，臨床上並沒有針對河豚毒素的特定解毒劑，因此河豚中毒病人住院後，主要是症狀治療、支持性療法。

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